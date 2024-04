William Levy no se guarda nada ante las opiniones negativas: “Solo me importan dos bocas”

La noticia de la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha sido sorprendente para muchos fans que seguían a la pareja desde hace años. A pesar de las especulaciones y rumores que han surgido en los medios de comunicación, el actor cubano ha mantenido un perfil bajo y ha preferido no hacer declaraciones públicas sobre los motivos que los llevaron a no querer seguir juntos.

“A mí solo me importan dos bocas: las de mis hijos que me dicen: ‘tranquilo papá’“, es el más reciente mensaje compartido en las redes sociales de él, hecho que sin duda mantiene a más de uno a la expectativa debido a que no ha mencionado nada a la prensa.

Sin embargo, Levy ha dejado entrever que en algún momento contará su versión de los hechos, lo que ha generado aún más expectativas entre sus seguidores. Mientras tanto, tanto él como Gutiérrez han pedido respeto y privacidad durante este complicado proceso personal.

“Tengo muchas cosas que decir. Tengo mi versión de la historia, pero yo nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos mal. Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Estás, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo, dedicado a mis hijos y mi carrera”, escribió el pasado fin de semana en la red social de la camarita.

A pesar de todo, el actor de raíces cubanas sigue trabajando en su carrera, y ha demostrado ser un profesional dedicado y talentoso. Sus fans esperan con ansias que pueda superar este difícil momento en su vida personal y seguir adelante con éxito en su carrera profesional.

Samadhi Zendejas es vinculada con William Levy

“No, nosotros, no te voy a mentir, la química es evidente. ¿Por qué? Porque pasamos tanto tiempo juntos. O sea, era la primera persona que yo veía al despertar y la última, compartimos de lunes a sábado más de 12 horas en un foro. Siempre se pone en una situación que la gente puede opinar, pero es Nuria y Santiago (los personajes de ambos) los que tienen esta extraordinaria química”, dijo en una reciente entrevista ofrecida a ‘Al Rojo Vivo’.

