Adamari López revela que le ha tocado mantener financieramente a sus exparejas sentimentales

Adamari López confesó que, en el pasado, ha tenido que asumir el rol de proveedora en sus relaciones amorosas, algo que va en contra de la tradicional costumbre de que son los hombres quienes deberían asumir ese papel. Sin embargo, la reconocida puertorriqueña destacó que en la actualidad se siente completamente plena en esta etapa de su soltería.

“Yo pienso que para empezar hay que basar la relación en el amor, no necesariamente en lo económico. Yo de toda mi vida he sido autosuficiente, empecé a trabajar desde chiquita y he tenido relaciones en las que he ganado más dinero que el hombre y ha sido a lo mejor el amor lo que ha llevado a tomar la decisión de estar con esa pareja más que si económicamente me podía mantener o no”, comenzó diciendo durante sus declaraciones en ‘Desiguales’.

La expareja sentimental de Toni Costa también agregó que: “Hoy día pienso que tiene que haber un balance porque a veces también el hombre se recuesta mucho en que la mujer, como ya es autosuficiente y puede mantener, entonces yo me quedo cómodo. Si tú no puedes ayudar a la par, que no tiene que ser económicamente de igual manera, puedes ayudar en las tareas del hogar, a cuidar la niña, a llevar y a hacer ciertas cosas. Para mí eso es un excelente complemento“.

Estas revelaciones han generado un debate en las redes sociales sobre el rol de género en las relaciones de pareja y la importancia de romper con estereotipos preestablecidos. La valentía de Adamari al hablar abiertamente sobre este tema ha sido elogiada por sus seguidores, quienes la ven como un ejemplo a seguir en la lucha por la igualdad de género.

“No fue una sola relación, para que no se equivoquen. No estoy hablando de una sola persona, yo he sido noviera, he tenido varias relaciones, he estado casada, he estado juntada, he estado de novia, o sea que no estoy hablando de una persona en específico, estoy hablando de vivencias que he pasado durante mis 53 años”, agregó frente a las cámaras de Univision.

Sin duda, las confesiones de López están generando un impacto positivo en la sociedad, mostrando que es posible romper con los roles de género tradicionales y construir relaciones de pareja basadas en la igualdad y el respeto mutuo.

