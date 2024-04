Adamari López de forma cortante le contesta a aquellos que preguntan la causa de su soltería

Adamari López explicó que actualmente se encuentra enfocada en su trabajo y en su hija Alaïa, por lo que no tiene tiempo ni energía para dedicarse a una relación amorosa. Además, aseguró que prefiere estar sola y disfrutar de su independencia en este momento.

“Primero, porque no quiero. Segundo, porque no tengo tiempo. Tercero, porque no he conocido el indicado. Pero una pregunta: ¿Te molesta?”, mencionó en un video subido el pasado lunes a su cuenta oficial de Instagram. Además, fue acompañado del siguiente mensaje: “Respuesta ideal para cuando te hacen preguntas indiscretas”.

La presentadora también mencionó que ha tenido fuertes experiencias en el pasado en cuanto a relaciones sentimentales, lo que la ha llevado a tomar la decisión de no buscar pareja por el momento. Sin embargo, no descarta la posibilidad de encontrar el amor en el futuro, pero por ahora prefiere dedicarse a sí misma y a su familia.

¿Qué busca Adamari López en un hombre?

“Busco una pareja que quiera formar una familia para toda la vida, que quiera ser un hombre leal, un hombre fiel en todos los aspectos, en la relación, pero también en convicciones, en principios, en la fe. Un hombre que respete, quiera y acepte a mi hija. Quiero un hombre trabajador, divertido, que quiera viajar, disfrutar, que tenga planes de familia, eso es lo que deseo“, dijo a la revista People en Español a mediados del año 2022.

Internautas opinan sobre la respuesta de Adamari López

“Y cuarto porque eres insoportable”, “Muy buena respuesta para las personas metidas en la vida personal de otros”, “Cógete tu tiempo, estás muy joven todavía, no corras, tienes una hija que tienes que darte tiempo , ya vendrá”, “¡Gran respuesta Ada! No es asunto de nadie lo que haces en tu vida personal”, “Muy buena respuesta”, “Es lo mejor que le puedes decir a alguien a quien no le importa tu vida”, “Pero ganas, sí que tienes mi amor”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

