Alex Fernández dice que no le gustaría tener una experiencia paranormal con Vicente Fernández

Luego de que hace unos días Doña Cuquita Abarca contara en entrevista que sentía que el espíritu de don Vicente Fernández vagaba por varios rincones del rancho ‘Los Tres Potrillos’, ubicado en Jalisco, Alex Fernández revela su nerviosismo ante la posibilidad de que le pasen cosas paranormales con su abuelo.

En una entrevista con la prensa, el joven cantante confesó que los únicos encuentros que ha tenido con el fallecido “Charro De Huentitán” han sido en sus sueños y señaló que, a diferencia de varios integrantes de su familia, a él no le gustaría ver a su fantasma.

“A mí no se me ha manifestado mi abuelo ni he tenido ese tipo de experiencias y espero que nunca me pase, pero en definitiva lo siento todos los días y yo sé que me acompaña en cada paso que doy en la vida, ya sea personal o profesional”, dijo Alex.

Para finalizar, el hijo de Alejandro Fernández señaló que, algo que se le hace curioso, es que su primogénita, quien no tuvo la oportunidad de conocer a Don Vicente, tiene muchos gestos y ademanes que eran propios del intérprete de ‘Estos Celos’.

“Yo veo que mi hija Mía tiene muchas cosas de mi abuelo. Ve la tele como él lo hacía, hace muchas cosas de Vicente. Es algo que se nos hace gracioso, pero igual es genético o cosas que se heredan”, aseguró.

