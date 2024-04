Ariadna Gutiérrez habla de Lupillo Rivera: “Tuve que ser más grosera con él”

Ariadna Gutiérrez, modelo colombiana, estuvo como invitada en el programa ‘La Mesa Caliente’, para hablar de su participación en el reality show ‘La Casa de los Famosos’, de la cadena de televisión Telemundo.

En la conversación que tuvo con las conductoras del espacio de entretenimiento, tocó varios temas y, por supuesto, no podía faltar la controversia que se generó con Lupillo Rivera, quien se quejó de que la ex reina de belleza no le había devuelto una crema que asegura vale $2.000 dólares.

“Es como una humillación para la mujer, después de que te jactas de ser una persona generosa, caballerosa”, comentó acerca de cómo se sintió cuando escuchó el reclamo del ‘Toro del Corrido’.

Justamente por eso decidió enviarle la crema de regreso y además una carta en la que le afirmó que no la usó: “Le escribí dos veces porque gracias a Dios la leyó Aleska porque siento que él hubiese tergiversado todas las palabras que escribí en esa carta, pero todo en la vida siempre se sabe, sale a la luz y aquí están estos regalos que he traído hoy”, dijo.

Ariadna Gutiérrez reaccionó también a las declaraciones de Lupillo Rivera por la carta que recibió. “¿Agradecimieto de qué? Si el cuarto Tierra empezó con ocho participantes fortísimos, Gregorio, Thali, Divaza, Maripily, mi persona, Romeh, Clovis, todas personas que hemos aportado demasiado al juego, la creatividad, la energía del cuarto. Somos una familia no por una sola persona, por todos”.

Además de esto, la nacida en Sincelejo habló de cómo pudo haber fallado al no poner límites más duros a Lupillo Rivera y por eso asegura que él pudo haber confundido las cosas.

“Yo quiero aprovechar estos 15 segundos para decir que yo si tuve que haber sido un poco más grosera, más fuerte y cortante con él, pero así están pasando las cosas”, dijo al final de la entrevista Ariadna Gutiérrez.

Toda esta situación deja claro que la molestia de la ex reina de belleza no ha terminado y que siente que el actuar de Lupillo Rivera no fue el mejor, ya que reaccionó de una manera inesperada luego de que ella no le correspondiera su amor.

