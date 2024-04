Daniel Bisogno habla de la muerte de su madre y asegura que “milagrosamente” lo hizo “mejorar”

Durante su ausencia, Daniel Bisogno recibió muestras de apoyo y cariño por parte de sus seguidores y colegas, lo cual agradeció profundamente y lo motivó a salir adelante. Ahora, de regreso en el set de ‘Ventaneando’, el conductor se muestra agradecido por la oportunidad de retomar su lugar en el programa y seguir adelante con su carrera.

“Cuando le habían pintado a mi familia el peor de los panoramas, le hablaron por teléfono a mi hermano y le dijeron: ‘Ya lo desintubamos, ya está todo bien’. Milagrosamente, pasó a los dos días de que falleció mi mamá. Has de cuenta que dijera (ella): ‘Órale, yo me sacrifico por ti’“, dijo en ‘Ventaneando’.

El reconocido presentador de televisión aprovechó para hacer mención sobre la partida física de su progenitora: “Ya es de creer o no creer, pero en cuanto mi mamá fallece, a los dos días yo empiezo hacia arriba en todo, empiezo a mejorar, empiezo a salir adelante. A lo mejor es la mente, a lo mejor es lo que ustedes quieran, pero no deja de ser algo bonito lo que pienso y lo que siento, el saber que mi mamá siempre estuvo dispuesta a dar la vida por mí. Gracias a ella estoy aquí”.

“Tremendo (fue recibir la noticia), porque además yo no sabía lo que había pasado con mi mamá, me lo dijeron ya que estaba yo despierto, se esperaron y todo. Imagínate que mis hermanos iban y venían y hablaban conmigo sabiendo que mi mamá ya había fallecido y que no me lo podían decir en ese momento”, agregó.

Pese a lo mal que se llegó a ver cuando estuvo recluido en un centro de salud, Bisogno se mostró emocionado y agradecido por el recibimiento de sus compañeros y el cariño de su audiencia. Prometió seguir dando lo mejor de sí en cada emisión y continuar trabajando con pasión y entrega.

“No se podía mover lo suficiente como para poder ir a verme y entrar en una desesperación, y varias veces dijo: ‘Yo daría mi vida para que tú estuvieras bien’, todavía en Año Nuevo y en Navidad me lo repitió, fue de las últimas cosas que platiqué con ella”, dijo en el programa de televisión en el que trabaja.

