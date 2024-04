Detenido comisionado presidencial en El Salvador y Nayib Bukele advirtió: No será el último que caiga

La Fiscalía General de El Salvador anunció este viernes la detención del comisionado presidencial Christian Herson Flores Sandoval por presunto cohecho y el mandatario Nayib Bukele afirmó que su gobierno continuará aplicando sus políticas contra la corrupción.

En un comunicado difundido por la Fiscalía General de la República, se detalla que Flores presuntamente habría aprovechado su cargo para exigir dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y privilegios en proyectos gubernamentales.

Las autoridades afirmaron que esta detención marca el inicio de una investigación más amplia para identificar responsabilidades y otros posibles delitos de corrupción. El detenido será presentado ante los tribunales correspondientes para enfrentar el proceso legal.

El presidente Nayib Bukele reaccionó ante la noticia a través de su cuenta de X: “No es el primero, y tampoco será el último. Si Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas”.

Bukele agregó en la publicación el video de una reunión que tuvo con su gabinete en diciembre pasado, cuando pidió al fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, investigar a todos los funcionarios de su gobierno y anunció además la construcción de una megacárcel para corruptos.

“Hay algo a lo que sí le tengo miedo, y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero, en su mayoría, son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como un ladrón. Entonces yo no robo”, expresó.

“Hubo un presidente, que la gente decía en ese entonces: ‘el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones’. Y en algún momento él representó una esperanza para el pueblo salvadoreño, pero si acaso es verdad que él no robó… ¡qué tonto fue! Porque él era la esperanza del pueblo, no tocó un centavo y manchó su legado por rodearse de ladrones. A mí no me va a pasar eso, yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones”, añadió ante su gabinete.

El mandatario enfatizó que prefiere que el pueblo de El Salvador lo recuerde como el presidente “que no robó” y que no dejó que ninguno de sus funcionarios robara.

“Hay un par (de funcionarios) que están en la cárcel. Aquí tenemos tres instituciones, pero principalmente la fiscalía. Y ya estamos por iniciar la construcción del Cecoc (Centro de Confinamiento de la Corrupción), no es broma. Queda cerca del Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo). Hay gente que conozco de hace mucho tiempo, hay otros que menos tiempo, hay unos a los que les tengo cariño, que han sido leales, trabajadores, pero eso no les da ninguna licencia para tocar el dinero del pueblo”, afirmó.

Detenido el asistente de Christian Flores

La Fiscalía General de El Salvador también informó que, como parte de las investigaciones hacia el excomisionado presidencial Christian Flores, ordenó la captura de su asistente José Ángel Quintanilla Rosales, en calidad de cómplice necesario.

“Quintanilla Rosales tuvo participación en estos hechos y será presentado a los tribunales correspondientes, en los próximos días. Desde la Fiscalía General de la República seguiremos con las investigaciones necesarias contra los hechos de corrupción.

#Actualización | Como parte de las investigaciones hacia el Comisionado Presidencial Christian Flores, acusado de Cohecho Impropio, la @FGR_SV ha girado orden de captura de su asistente, José Ángel Quintanilla Rosales, en calidad de cómplice necesario.



