“No me pidan que sea cómplice”: Nayib Bukele ordenó la construcción de cárcel para corruptos en El Salvador

Antes de dejar su cargo como presidente de El Salvador durante seis meses, Nayib Bukele anunció la construcción de una cárcel para corruptos y pidió al fiscal general Rodolfo Delgado investigar a todos los funcionarios de su gobierno.

Así, aseguró el ese entonces mandatario, se incrementaría el control, a pocos días de que abandonara su cargo para dedicarse a la campaña presidencial para lograr la reelección inmediata en febrero de 2024.

“Hay algo a lo que sí le tengo miedo, y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero, en su mayoría, son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como un ladrón. Entonces yo no robo”, expresó el político ante su gabinete el martes.

“Hubo un presidente, que la gente decía en ese entonces: ‘el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones’. Y en algún momento él representó una esperanza para el pueblo salvadoreño, pero si acaso es verdad que él no robó… ¡qué tonto fue! Porque él era la esperanza del pueblo, no tocó un centavo y manchó su legado por rodearse de ladrones. A mí no me va a pasar eso, yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones”, añadió.

El presidente del Congreso salvadoreño, Ernesto Castro, lideró la sesión extraordinaria convocada para conocer la solicitud de licencia en la que el presidente Nayib Bukele pide permiso para ausentarse por seis meses de su cargo para dedicarse a la campaña política de cara a las elecciones de febrero de 2024. Foto: EFE/ Rodrigo Sura

Nayib Bukele enfatizó que prefiere que el pueblo de El Salvador lo recuerde como el presidente “que no robó” y que no dejó que ninguno de sus funcionarios robara.

“Hay un par (de funcionarios) que están en la cárcel. Aquí tenemos tres instituciones, pero principalmente la fiscalía. Y ya estamos por iniciar la construcción del Cecoc (Centro de Confinamiento de la Corrupción), no es broma. Queda cerca del Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo). Hay gente que conozco de hace mucho tiempo, hay otros que menos tiempo, hay unos a los que les tengo cariño, que han sido leales, trabajadores, pero eso no les da ninguna licencia para tocar el dinero del pueblo”, afirmó.

Nayib Bukele, que dejó el cargo el viernes, enfatizó que serán los salvadoreños los que decidan finalmente el 4 de febrero si quieren que continúe como presidente del país. En su lugar, el Congreso de El Salvador aprobó que lo sustituyera Claudia Juana Rodríguez Guevara, quien se desempeñaba como secretaria privada del político, convirtiéndose así en la primera mujer en estar al frente del Ejecutivo salvadoreño.

