Juan Escobar asegura que no se arrepiente de su salida de Cruz Azul y aspira ganar el juego con Toluca

El defensor de los Diablos Rojos del Toluca, Juan Escobar, aseguró que se siente bastante concentrado para el partido que disputarán en la Jornada 17 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX este sábado con el objetivo de sumar tres puntos finales en el campeonato.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una conferencia de prensa en Toluca donde fue cuestionado sobre si siente algún enfoque mayor para este partido debido a que se enfrentará por primera vez a su antiguo equipo en México; en su momento Escobar se convirtió en una de las figuras más representativas de la defensa cementera.

“Es un partido especial porque me va a tocar enfrentar a mi exequipo, espero estar a la altura. Fue una decisión con mi familia y no me arrepiento, contento acá, feliz y que sea un buen espectáculo, un partido de Liguilla y lo voy a disfrutar”, expresó el jugador de los Diablos Rojos del Toluca ante los medios de comunicación.

“Va a ser un partido lindo, duro y de Liguilla, vamos a salir a pelear. Obviamente queremos terminar primero, y vamos a salir a jugar sin miedo como siempre; ojalá se den los resultados y quedemos primero”, agregó el defensor.

Para finalizar el jugador habló sobre la derrota 5-1 que sufrió el Toluca ante las Águilas del Club América y consideró que este fue un verdadero accidente para la institución; a pesar de esto confía en poder quedarse con la primera posición de la tabla de clasificación del torneo Clausura 2024 que comparten actualmente con los azulcrema al sumar un total de 32 puntos.

“Fue un golpe duro, pero lo hablamos. El grupo está fuerte, tenemos un objetivo muy claro. Todos estamos trabajando para estar al 100, estamos para pelear con cualquiera. Vimos las fallas que tuvimos y lo trabajamos, vamos a mejorar eso. En los partidos de liguilla, es importante mantener el arco en cero; esperamos mejorar para que el equipo llegue muy bien”, detalló.

Feliz por el momento de Antuna

Juan Escobar también se mostró bastante contento por el rendimiento competitivo que está registrando su antiguo compañero Uriel Antuna en el campo de juego; afirmó que su gran desempeño goleador es una muestra del compromiso y el trabajo que ha venido realizando cada día para ser mejor.

“En lo personal estoy muy contento del torneo, lo está haciendo Uriel… le conozco a todos y ahí lo estaremos hablando, yo espero que el grupo haga buen partido, será algo lindo, es un equipo fuerte, están jugando bien y vamos a hacer el trabajo del profe y sacar un resultado lindo en casa”, concluyó.

