La Barby Juárez asegura que este será el año de su retiro en los cuadriláteros

La histórica boxeadora Mariana ‘Barby’ Juárez se encuentra en la última etapa de su carrera debido a su edad y el rendimiento físico que presenta y por este motivo desea retirarse como toda una campeona consiguiendo la mayor cantidad de triunfos posibles antes de colgar los guantes y uno de estos enfrentamientos será justamente el que disputará este viernes contra la sudafricana Matsidisho Mokebisi por el título Plata súper gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Durante unas declaraciones ofrecidas ante los medios de comunicación la pugilista que le dará punto final a su carrera profesional en este 2024 aseguró que se siente bastante contenta por todo lo que ha realizado a lo largo de estos años y se siente agradecida por el nivel que alcanzó en los cuadriláteros para convertirse en una de las mejores del planeta.

“Es el término de una hermosa carrera, pero más que el fin, lo quiero ver como un cierre de un ciclo, de lo que es el boxeo arriba del ring. Voy a seguir en el boxeo, me van a ver cerca de esto porque lo amo y es algo que no podría sacar de mi vida, porque desde que me levanto respiro boxeo, como boxeo, ceno boxeo y hoy que se me ha dado la oportunidad de estar en una silla (como comentarista)”, expresó la Barby Juárez.

La peleadora, que ostenta una marca de 55-13-4 y 19 victorias por la vía del nocaut, consideró que los altos y bajos de su carrera le han permitido poder convertirse en toda una imagen dentro del pugilismo internacional; con 44 años ya ha sido campeona en los pesos mosca y gallo del Consejo Mundial de Boxeo y por esto desea volver al ring para demostrar que la edad no es un impedimento para mantenerse en la élite.

“Esto es parte de lo que es el último año (como profesional) y echándole un ojo de repente a lo que ha sido toda mi carrera créanme que no la cambiaría por nada. Porque hoy en día lo platicábamos y se ha romantizado mucho el invicto, cuando la verdad se trata siempre de levantarte, salir adelante y demostrar de qué estás hecha. Mi carrera ha sido una montaña rusa, ha estado hasta arriba, me he ido hasta abajo, me he vuelto a levantar y regresar y yo creo que eso es lo que te hace aprender, te hace madurar, te hace llegar hasta donde hoy estoy, así que no lo cambiaría por nada, creo que es parte de lo que es la Barbie Juárez”, resaltó.

“Me siento muy tranquila. Me llena de energía recordar esa frase que dice Rocky Balboa a su hijo cuando le dice ‘no se trata de lo duro que golpees, se trata de lo duro que te golpeen y sigas adelante. Esa es la Barby hoy, la que sigue para adelante, la que no se rinde, la que si se cae se levanta y aquí está y les voy a demostrar”, agregó.

Para finalizar, la Barby Juárez aseguró que desea darle un espectáculo inolvidable a sus seguidores y que no piensa en demostrar de lo que está hecha.

“Más que demostrarles quiero regalar y me quiero regalar esa sonrisa de disfrutar arriba del ring tanto de lo bueno como de lo malo. De eso se trata, de estar vivo, respirar, le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí lo voy a disfrutar. Es el cierre de un ciclo, no es el fin del boxeo para mí”, concluyó.

