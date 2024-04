¿Lupillo Rivera está preocupado por su nominación en ‘La Casa de los Famosos 4’?

Lupillo Rivera es uno de los nominados de esta semana en ‘La Casa de los Famosos 4’ y algunos habitantes, como Cristina Porta, han notado que se siente algo preocupado por la posibilidad de salir la próxima semana del reality show de la cadena de televisión Telemundo.

En una conversación que tuvieron en la cocina el artista con la española, ella le dijo que su semblante había cambiado y en su rostro se veía que no estaba bien.

“Lupillo Rivera, tienes cara de, a ver, ven a ver, tienes cara de nominado. Wow, nunca te veo esta cara, se me hace raro”, dijo. Luego, el famoso le preguntó que si le daba gusto que estuviera en riesgo de salir y ella le contestó que no, que le gustaría ir al SUM y además cenar juntos el domingo. “Ya no está Adame para irse”, bromeó Lupillo Rivera.

El hermano de Jenni Rivera indicó que la otra vez que estuvo nominado comió mucho y por eso no es algo que le emocione, pero la española dijo que hay otra posibilidad y es que este viernes gane la salvación a Rodrigo Romeh y se autosalve.

Este viernes, lo que ocurra en la prueba por el poder de salvación será clave, ya que si Rodrigo Romeh conserva este derecho, lo más probable es que el domingo saque de la zona de riesgo a Maripily Rivera.

Si esto ocurre, el lunes saldrá alguno de los habitantes de Agua o Fuego, lo que ayudaría a equilibrar un poco las cosas dentro de la competencia, sobre todo luego de la salida de tres integrantes del cuarto Tierra: La Divaza, por decisión propia, y Ariadna Gutiérrez y Clovis Nienow por votación del público.

Por ahora, las encuestas reflejan que Paulo Quevedo y Patricia Corcino son los que menos apoyo tienen, pero esto es algo que puede cambiar con el pasar de los días y, sobre todo, con lo que hagan en esta etapa cumbre.

La final de ‘La Casa de los Famosos 4’ se acerca y justamente las votaciones son las que hacen que uno de ellos logre el premio de los $200.000 dólares en efectivo.

