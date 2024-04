Inteligencia Artificial: Encuesta revela cómo las marcas están usando la IA en la gente

Ipsos, la empresa de investigación de mercado, reveló a través de su nuevo informe “Insights to Activate: Gen AI from Wow to How”, las formas en que las marcas están utilizando la Inteligencia Artificial (IA) generativa para escalar y no son experimentales, más bien son reales y ya están disponibles hoy.

“Una de las tareas en las que mejor se desempeña la inteligencia artificial generativa es generar muchas ideas casi al instante, ayudando a las marcas a idear nuevos productos de manera rápida y eficiente”, dice el reporte.

Uno de cada cuatro usuarios de IA generativa (25%) dice que ha utilizado las herramientas para generar ideas, según una encuesta de Ipsos de marzo de 2024.

También menciona que procesar y resumir grandes conjuntos de datos es uno de los primeros (y más claros) usos de la IA generativa, y uno de los más comunes. Según la encuesta de Ipsos, uno de cada cuatro usuarios de IA ha utilizado las herramientas para resumir temas complejos (23%) u organizar datos (22%).

La edición de abril de la nueva serie Insights to Activate de Ipsos explora más conocimientos sobre la IA generativa y el valor de la inteligencia humana a través de un informe exclusivo, “Gen AI: From Wow to How “, además de un seminario web complementario con expertos de Adobe, la empresa Estée Lauder y la Universidad de Nueva York.

El informe y el seminario señalan cómo las marcas utilizan la IA generativa para encontrar formas de escalar e innovar de forma más rápida y eficaz que nunca. Según el estudio, la nueva ola de herramientas de IA generativa puede remodelar las organizaciones al brindar información valiosa a más personas en más lugares.

En breve, Ipsos estará lanzando una pieza final de su campaña “Insights to Activate generative AI”, una historia de impacto que muestra cómo Ipsos aprovechó la inteligencia humana y artificial para dar vida a los conocimientos de los consumidores en Purina.

El informe detalla cómo las metodologías impulsadas por IA de Ipsos, incluida la segmentación de Persona Bot, brindaron velocidad y sustancia, manteniendo al mismo tiempo las perspectivas humanas (y animales) en el centro del proceso.

Desde la idea hasta la ejecución, el trabajo innovador de Ipsos con Purina es una historia real, un verdadero proyecto destacado. Para consultar la historia con Purina, ingrese aquí.

