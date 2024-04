‘Producción los sacó’: Ariadna Gutiérrez y Clovis Nienow reciben el cariño del público de Estados Unidos

Clovis Nienow y Ariadna Gutiérrez compartieron este fin de semana con el público en California, Estados Unidos, y se notó el gran cariño que le tienen a los dos recientes eliminados del reality show ‘La Casa de los Famosos 4’, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

En sus redes sociales compartieron videos de los emocionantes momentos que vivieron junto al público que los apoyó durante meses.

“Todos están felices del team Tierra”, se escucha a algunos de los fans en el material que circuló. En esta ocasión, la gente se tomó fotografías y le expresaba a los artistas la admiración que les tiene. También decían que el equipo Tierra debe llegar a la final de la competencia.

“Tierra, rra, rra, rra”, coreaba la gente que fue a ver los exhabitantes de ‘La Casa de los Famosos 4’.

Los usuarios en las redes sociales también reaccionaron a estos contenidos y por eso dijeron en cientos de mensajes que ambos exparticipantes son muy queridos por el público, razón por la que no entienden qué pasó en las votaciones, las cuales no les favorecieron.

Algunos mensajes que dejaron fueron: “No hay dudas de quiénes eran y son los favoritos del público”, “Tienen más contenido que la casa ahora”, “Ese es el amor que no tiene precio. Clovis, siempre serás nuestro ganador”, “Esto confirma que nosotros no los sacamos, los amamos”, “Aquí queda claro que no los sacó el público”.

Otros indicaron: “No hay duda de que producción los sacó”, “Una prueba más que era el más querido y muchos deseaban que tú, Clovis, fueras el ganador. Qué bellos los dos”.

‘La Casa de los Famosos 4’: el cuarto Tierra sigue vivo

Pese a los golpes que sufrieron con la salida de La Divaza y las eliminaciones de Ariadna y Clovis, Maripily Rivera y Clovis Nienow siguen en competencia y desde afuera sus compañeros han hecho campaña para que voten por ellos cuando quedan nominados.

Este apoyo será fundamental si ambos llegan a la gran final, pues ahí el público es quien decide quién debe ser el ganador de los $200.000 dólares.

Sigue leyendo:

· La Casa de los Famosos 4: A horas de la eliminación, Aleska le da la espalda a Alana Lliteras

· Telemundo o Univision: ¿Qué dice el público de “Juego de Voces” y “La Casa de los Famosos 4”?

· Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos 4 hoy, a horas de la 13ava eliminación