La foto inédita de Kate Middleton y el príncipe William en su aniversario de boda

Los príncipes de Gales, Kate Middleton y William, celebran este 29 de abril su aniversario de bodas número 13, día que rememoraron junto a sus simpatizantes en redes sociales al compartir una imagen inédita del día de su unión.

La pareja acaparó miradas tras postear una fotografía que muestra a la feliz pareja con sus respectivos atuendos de boda.

La foto difundida muestra a los miembros de la realeza británica posando con una sonrisa relajada, desde el palacio de Buckingham después de la ceremonia nupcial. Kate luce su vestido de novia diseñado por Sarah Burton para Alexander McQueen, mientras que William utiliza su tradicional traje de gala y la abraza por la cintura.

La imagen fue capturada por la fotógrafa Millie Pilkington, quien fue contratada para retratar los momentos más memorables de la unión real.

En la descripción, la cuenta The Prince and Princess of Wales añadió: “Hoy hace 13 años”.

La fotógrafa también compartió la imagen en su cuenta de Instagram, donde felicitó a Kate y Guillermo con un emotivo mensaje.

“¡Feliz aniversario de bodas! No puedo creer que hayan pasado 13 años. Recuerdo muy bien este momento. Les envío mucho amor a ambos en este día especial“, escribió Pilkington.

El posteo de los príncipes de Gales surge en medio de la batalla contra el cáncer que está pasando Kate Middleton, luego de anunciar su diagnóstico hace unas semanas.

