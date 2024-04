Habrá más managers latinos en el futuro: Joe Espada, Bud Black y Vinicio Castilla coinciden en que la capacidad de nuestros pilotos pronto será reconocida

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de una larga trayectoria, el puertorriqueño Joe Espada recibió esta temporada la oportunidad de ser manager en las Grandes Ligas, cuando los Astros de Houston lo eligieron para sustituir al legendario Dusty Baker. Si bien el inicio no ha sido fácil, con el equipo texano en el sótano de la División Oeste de la Liga Americana, el boricua sabe la repercusión que puede tener su labor para abrir las puertas a más entrenadores latinos en el futuro.



“Para mí se trata de representar a la comunidad latina con respeto e integridad, ya que no es fácil llegar a esta posición. Creo que de la manera en que nos acercamos al juego, como tratemos a los peloteros, a nuestra comunidad, eso abrirá las puertas a otra generación de dirigentes latinos en Grandes Ligas“, comentó Espada, de visita en la Ciuidad de México para la serie internacional de dos partidos entre sus Astros y los Rockies de Colorado en el estadio Alfredo Harp Helú de la capital azteca.



“No diría que es una presión, es algo que para nosotros, los dirigentes latinos, queremos hacerlo bien para abrir las puertas a otros, los que vendrán en el futuro. No se trata solo de hacerlo bien para nuestros equipos, sino para nuestro país. Sabemos lo orgullosos que somos los latinos y queremos representarlos de la mejor manera posible. Es una responsabilidad representarnos con dignidad y es algo que mantengo siempre en mente”, añadió el piloto boricua.



Josué Espada pasó varios años en diferentes posiciones antes de recibir la oportunidad como manager principal. A su retiro como jugador, comenzó su trayectoria en el dugout como coach de bateo en las filiales de Ligas Menores de los Marlins (entonces de Florida) en 2007, antes de ser promovido a coach de tercera base para la campaña de 2010 y permanecer en la posición hasta 2013, cuando tomó el puesto de asistente especial del gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman.



En 2015 volvió al campo como coach de infielders y tercera base de los ‘Bombarderos del Bronx’ y, tras dirigir a los Gigantes de Carolina en la liga profesional de su país, se hizo cargo de la selección de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol de 2017, año en el que llegó a los Astros como coach de banca, posición que mantuvo durante seis años bajo las órdenes de A.J. Hinch y Baker, con quienes conquistó la Serie Mundial en dos ocasiones.



“Yo he esperado muchos años por esta oportunidad y no hay duda que en esta profesión ganar es lo más importante. No diría que por ser latino hay más presión. Sé que no ha sido ideal para comenzar mi carrera en Grandes Ligas (la marca perdedora), pero estoy preparado para el reto”, señaló Espada en diálogo con El Diario.



“Yo creo que van a venir más oportunidades (para managers latinos). Todos los años son más los entrevistados, así que es cuestión de esperar y mantenernos con fe, pero no hay duda que hay muchos que tienen la capacidad para hacerlo. A otros latinos que tienen el sueño de ser dirigentes en las Ligas Mayores, decirles que no paren de luchar y no paren de tener ese sueño, porque los sueños pueden hacerse realidad”, sostuvo Espada.

Solo el 20 por ciento

De momento, solo tres managers de la Major League Baseball (MLB) son latinos de nacimiento: Espada, oriundo de Ponce, Puerto Rico; Alex Cora, nacido en Caguas, Puerto Rico, con los Red Sox de Boston, y Carlos Mendoza, de Barquisimeto, Venezuela, con los Mets de Nueva York. También hay otros tres pilotos con raíces latinas, pero nacidos en Estados Unidos: Dave Martínez, de ascendencia puertorriqueña, con los Nationals de Washington; Pedro Grifol, de raíces cubanas con los White Sox de Chicago, y Oliver Marmol, de ascendecia dominicana y a cargo de los Cardinals de San Luis.



En un circuito plagado de peloteros latinoamericanos, muchos de ellos como estrellas principales de sus equipos, llama la atención que apenas el 20 por ciento de los manejadores sean de origen latinoamericano, incluso a Bud Black, manager de los Rockies.



“No tengo una respuesta en realidad para ello, pero sí puedo decir esto. Yo he tenido grandes mentores latinos en el béisbol. Algunas de las mejores conversaciones que he tenido sobre este deporte han sido con ellos, gente muy conocedora e inteligente. Cuando era jugador enfrenté a Felipe Alou, uno de los más grandes managers que haya visto. Pero no sé por qué no hay más (pilotos latinos), son gente muy calificada para el trabajo. Para mí, en el futuro veo más managers latinos potenciales y ojalá lleguen a la MLB”, opinó Blake.

¿Por qué no Gil?

Vinicio Castilla, expelotero mexicano de los Rockies e invitado de honor del equipo de Colorado para la serie internacional en la Ciudad de México, también expresó su deseo de que en el futuro haya más manejadores latinoamericanos en la ‘Gran Carpa’, si bien cree que ahora existen más que en el pasado.



“Creo que ha cambiado muchísmo, ahora hay más managers latinos y antes había pocos. Y eso se debe a la calidad del coach latino, que está trabajando mucho. Y va a crecer este número porque el coach latino es muy bueno, hace su trabajo de la mejor manera y solo necesita la oportunidad“, consideró ‘Vinni’, un pelotero histórico con los Rockies, equipo con el que pegó 239 cuadrangulares en nueve temporadas.

Vinicio Castilla. Crédito: Ricardo Sánchez | Cortesía



El oaxaqueño fue más allá y candidateó a su compatriota Benjamín Gil, quien llevó a la selección mexicana al histórico tercer lugar en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, para que se convierta en el próximo manager latino en las Ligas Mayores.



“Creo que ‘Benji’ está listo, solo está esperando que llegue la llamada. Creo que debe ser de los próximos candidatos para cualquier equipo que necesite manager. ‘Benji’ es un hombre de béisbol. Creo que lo más importante de un manager es hacer que los jugadores te den el 100 por ciento todos los días y ‘Benji’ tiene ese poder, así que creo que debe ser de los próximos latinos en dirigir en las Grandes Ligas”, sostuvo Castilla, quien por su parte se descartó para tal labor.



“Sí me han ofrecido empezar como manager en las Ligas Menores, pero yo disfruto mucho de mi tiempo libre y la flexibilidad de hacer lo que me gusta con la organización, solo estoy en el campamento de primavera y en los juegos en casa, así que de momento no estoy buscando eso, prefiero disfrutar de mi tiempo libre y mi familia”, concluyó Vinicio.

3 managers nacidos en Latinoamérica dirigen en la actualidad en Grandes Ligas: Joe Espada (Astros), Carlos Mendoza (Mets) y Alex Cora (Red Sox)

