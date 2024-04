Matías Novoa cuenta la causa que no le permitió irse con Michelle Renaud a España

Matías Novoa sigue consolidándose como uno de los actores más destacados de la industria, con proyectos en televisión y cine que le han valido el reconocimiento del público y la crítica. Su versatilidad y talento lo han llevado a interpretar una amplia gama de personajes, desde villanos hasta héroes, demostrando su capacidad de adaptación y su pasión por su trabajo.

“Me ha tocado mucho trabajo ahorita. Me encantaría estar pegado a ella todo el tiempo. No sé si es algo natural que el hombre quiere proteger a la mujer cuando está embarazada, pero eso he sentido todo el tiempo, como que quiero estar todo el tiempo pegado a ella, atendiéndola, viendo si está bien, si le hace falta algo”, reveló en exclusiva de People en Español.

El chileno también aprovechó para hablar de la etapa familiar que está viviendo junto a su esposa Michelle Renaud, quienes se casaron en el mes de diciembre de 2023 y se encuentra en estado de gestación, lo que vendría siendo el primer bebé en común que tendrán y que nacerá en España.

“Cada momento que tengo lo paso con ella y trato de disfrutar al máximo todo este proceso. Ya está en el segundo tristemente, así que está en un trimestre donde ella está más tranquila, lo está disfrutando y estamos entrando ya a la recta final”, dijo a la mencionada revista.

Novoa compartió que se siente afortunado de tener a su lado a la actriz mexicana en esta etapa tan especial. El actor chileno se mostró entusiasmado por la próxima llegada de su hijo y aseguró que está preparado para asumir el rol de padre.

“Los tiempos son perfectos. A nosotros nos queda mucho por grabar ahora, pero termino y me va a tocar el último mes con Michelle acompañándola. Voy a darme ese tiempo para recibir al bebé y estar con él en los primeros meses y estar así en familia pegadísimos los tres”, expresó durante la conversación.

Su talento y pasión por su trabajo lo han llevado a conquistar nuevos desafíos y a seguir creciendo como actor, dejando una huella indeleble en la industria del entretenimiento.

