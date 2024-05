Rafa Nadal tras ser eliminado en el Abierto de Madrid: “No quería lágrimas porque no he terminado”

La superestrella del tenis, el español Rafael Nadal quedó eliminado del Abierto de Madrid este martes tras perder el checo Jiri Lehecka por 5-7 y 4-6. Sin embargo, en sus declaraciones post partidos dejó saber que aún no está pensando en el retiro, por lo que no se emocionó al punto de llorar. .

“Me he emocionado por dentro; me ha faltado poco para emocionarme más pero no quería un mar de lágrimas porque no he terminado. Ha sido una noche emocionante para mí a más no poder pero no es el momento de dejar ir lo que llevo dentro a nivel de emociones y sensaciones. Me queda un camino por recorrer y no quiero soltar esa adrenalina”, expresó el tenista.

Nadal expresó su cariño por la ciudad de Madrid y agradeció todos los gestos de cariños que la afición de la capital de España le ha brindado en toda su carrera deportiva.

“Nunca me ha fallado esta gente. Lo que me ha hecho sentir esta gente es algo que se va a quedar para mí para siempre. Lo he disfrutado. Hace tres semanas no sabía si podía jugar un partido oficial he podido hacerlo en la pista con un nivel bastante decente”, argumentó.

“A nivel tenístico y a nivel emocional lo he podido hacer. Esta ciudad me ha ayudado de manera decisiva en mi carrera, me llevo energía positiva un recuerdo inolvidable. No sé si será la última vez que juegue en España, no sé si habrá otra opción o no y si ha sido la última ha sido un gran recuerdo”, agregó.

Con respecto a su actual condición física, el español señaló que aún se siente competitivo y aseguró que todavía puede jugar un nivel alto.

“Llegué con dudas y me voy con menos dudas. He jugado un partido con un rival que ha estado a nivel altísimo y he estado competitivo (…) Me he esforzado al máximo para alargar mi carrera lo que he podido, por mí mismo y por sentido del deber y porque me sigue gustando jugar a este deporte cuando estoy mínimamente bien”, sostuvo.

“Si mi cuerpo me va aguantando y el nivel de tenis veremos qué puede pasar. Estoy haciendo las cosas de la manera más prudente para poder disfrutar de los torneos que vienen”, agregó.

