Frida Sofía apoya a Thalí García en su demanda a Telemundo

Frida Sofía se ha posicionado del lado de Thalí García, en esta lucha que la actriz y ex habitante de La Casa de los Famosos 4 sostiene en contra de Telemundo. El caso de la hija de Alejandra Guzmán es particular, ya que ésta iba a formar parte de esta temporada del reality, sin embargo días antes de ser oficialmente presentada, todo se vino abajo, porque no lograron llegar a un acuerdo contractual con la cadena hispana.

Frida Sofía rompe el silencio y explica por qué no aceptó entrar a La Casa de los Famosos 4

Frida compartió mediante un comunicado de prensa que Endemol le exigía básicamente poder acceder a toda su información, y ésta no estuvo de acuerdo. Hasta ahí llegó, entonces, el nombre de Frida Sofía como posible habitante de La Casa de los Famosos 4.

La salida de Thalí García y su ahora demanda en contra de Telemundo volvió a poner a Frida en contexto y por esta razón, la cantante y empresaria mexicana le brinda todo su apoyo a la que podría haber sido la ganadora de esta temporada. Frida reaccionó así al post de Thalí: “1ra llamada… PRIMERAAA 🔥✊🏼🦟”. Hay que recordar que dentro del reality, antes de que el programa de inicio, “La Jefa” realiza varias llamadas. La primera sugiere que el show está a punto de comenzar.

Thalí, por su parte, destaca al final de su comunicado, que básicamente ahora que no hubo conciliación con Telemundo, todo este proceso pasará a manos de sus abogados porque en efecto todo se irá de ahora adelante por la vía legal. Esto en pocas palabras quiere decir que los medios de comunicación deberán buscar información con el equipo de abogados de la actriz, ya que durante el proceso ella no podrá hablar más al respecto del mismo.

¿Qué dice Thalí en su comunicado de prensa?

La que fuera actriz de “El Señor de los Cielos” habla de lo difícil que ha sido iniciar este proceso, tomando en cuenta la reacción del público, al menos de una parte de éste, que ha decidido atacarla, buscando silenciarla a base de insultos, señalándola como si su único objetivo es querer ser siempre la “víctima”.

Ella se define a sí misma como una mujer fuerte y afirma que le cuesta mucho verse como la víctima, aún cuando realmente lo es, a su parecer. Lamenta también que los mayores ataques que recibe, provengan de otras mujeres, que no logran hacer un ejercicio de sororidad. Y que aún cuando ella ha dejado claro que ya no hablará más de La Casa de los Famosos 4, muchos quieren exigirle un posicionamiento claro en relación a lo que sucede entre Lupillo Rivera y Maripily Rivera.

Sin tomar en cuenta, que más allá del drama que se vive dentro de este reality y aún fuera de éste, ella está protagonizando su propia lucha.

Ahora bien, aún y cuando reconoce que hay una fuerte cantidad de “haters” en su lucha, también agradece el apoyo de todos aquellos que han decidido creerle. Y que incluso han encontrado su verdad como algo real, en medio de todos los escándalos que está protagonizando este reality en boca de la opinión pública.

A todos aquellos que la apoyan, Thalí García les dice: “Aún con todo lo que hemos experimentado en los últimos dos meses y medio, de todo corazón les digo: Ustedes son lo único verdaderamente bueno y valioso que dejó esa mala decisión”.

