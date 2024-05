Caos tras explosión de camión de gasolina: largo cierre en autopista I-95 del área triestatal de Nueva York

Un camión cisterna que transportaba 8,500 galones (32,000 litros) de gasolina estalló en llamas en un choque de tres vehículos en la Interestatal 95 en el suroeste de Connecticut esta madrugada, cerrando la principal carretera norte-sur de la costa este del país y provocando grandes embotellamientos.

El camión de gasolina se vio involucrado en un choque con otro camión con remolque y un automóvil de pasajeros. Los detalles de la colisión no están claros.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, dijo que no hubo heridos graves en el accidente sucedido a las 5:30 a.m. del jueves en Norwalk. Pero se espera que la carretera permanezca cerrada durante 2 a 5 días, destacó ABC News. Los funcionarios pidieron paciencia y sugirieron que cualquiera que pueda trabajar desde casa lo haga, y que las personas eviten todos los traslados no esenciales en el área de Norwalk.

Se enviaron alertas de texto a los residentes de Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey y se notificó a las compañías de camiones para que encontraran rutas y medios de viaje alternativos, dijo el gobernador Lamont.

“Sé el increíble inconveniente que esto supone para la gente y todo lo que puedo pedirles que hagan es mantenerse alejados de esa zona lo mejor que puedan”, dijo Lamont durante una sesión informativa en Hartford. “Los atascos de tráfico son terribles”.

El tráfico estuvo atascado durante decenas de millas durante la hora pico de esta mañana y el accidente dejó otras autopistas y caminos secundarios paralizados. La principal ruta alternativa de la zona, Merritt Parkway, no puede ser utilizada por camiones porque los pasos inferiores de esa carretera son demasiado bajos, indicó Associated Press.

El accidente ocurrió debajo de un puente. El paso elevado resultó dañado pero parecía “estable y seguro”, dijo Scott Hill, ingeniero jefe del Departamento de Transporte de Connecticut.

Los equipos de servicios públicos estaban trabajando para reemplazar los cables caídos y descargar unos 3,000 galones (11,400 litros) de gasolina que quedaban en el camión cisterna. “La gasolina realmente puede calentarse y calentar el puente y hacer que el acero se deforme”, dijo Hill.

Los equipos medioambientales también estaban trabajando para limpiar la gasolina y la espuma contra incendios. El Departamento de Energía y Protección Ambiental dijo que la gasolina derramada quedó contenida en un estanque de retención y no llegó al río Norwalk.

El choque de hoy recordó el mortal accidente de junio del año pasado en Filadelfia a lo largo de la I-95 cuando un camión con remolque que transportaba gasolina perdió el control y se incendió, destruyendo una sección de la carretera.

También en abril de 2023 un fatal incendio masivo sacudió al puente Gold Star Memoridal en Connecticut, luego de una colisión vehicular que involucró a un camión de combustible.