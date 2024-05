Jimena Gállego habla del odio que recibe y asegura que “no hay manera de controlarlo”

Los comentarios negativos hacia Jimena Gállego van desde críticas a su forma de presentar el programa, hasta insultos personales que cuestionan su profesionalismo y legitimidad como conductora. Sin embargo, la mexicana se mantiene firme y no se deja amedrentar por este tipo de comentarios.

“A mí me desean la muerte, si subo una foto de mi perro le desean la muerte y peores cosas y a mis hijas que las abusen, o sea, me han dicho cosas fuertes”, comenzó diciendo en una transmisión en vivo realizada a través de sus redes sociales.

Sin embargo, Gállego expresó que cada ser humano expresa lo que lleva dentro: “Pero es así, no hay manera de controlarlo. Es lo que cada quien tenga en su corazón y si la persona que decide a mí o a quien sea mandar ese mal es lo que vive en su corazón y en sus sentimientos, no en el mío. Entonces yo la verdad no me lo tomo personal. Este es un programa que genera muchísimas pasiones y así es y tenemos que estar, sobre todo los que trabajamos aquí sabemos que esto es así”.

Jimena Gállego se sinceró y habló de lo que tiene que enfrentar. Crédito: Mezcalent

“Así como me han dicho de todo horrible por apasionamiento, también recibo muchísimo amor, muchísimas felicitaciones por mi conducción, por mi trabajo, que es lo que a mí me importa. Yo puedo caer bien o mal, no soy monedita de oro, pero mi trabajo yo aquí quiero venir a hacerlo bien todos los días y dar el 100% de mí. Y eso es lo que a mí me importa, que el público vea que soy una profesional de la televisión y que trato siempre de hacer el mejor esfuerzo para comunicar las ideas, para que la pasión siga creciendo. Pero no hay manera de parar el hate, como no hay manera de parar el love, son las dos: la oscuridad y la luz y así es la vida y así es el mundo y para mí está bien así como es, no podemos hacer algo para cambiarlo“, dijo.

Jimena aprovechó para hablar de los errores que ha cometido en vivo: “Obviamente, cuando me equivoco no me gusta, pero eso es algo mío, cuando cometo un error en cosas; pero como yo sé que vengo aquí a hacer lo mejor y a dar lo mejor de mí y a hacer mi chamba, pues a muchos les puede gustar, a muchos no mi estilo; también si comento una cosa o no, pero tampoco porque me vaya a tundar un equipo u otro yo no voy a dejar de decir lo que yo pienso, lo que yo he visto porque al final es lo que veo y es muy de interpretaciones”.

