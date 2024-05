La Casa de los Famosos 4: Hoy, 2 de abril, la nominación será cara a cara

La Casa de los Famosos 4 hoy, 2 de abril, vivirá un nuevo proceso de nominación, sin embargo la dinámica será totalmente diferente. Los habitantes deberán dar sus puntos y razones en un proceso que se vivirá cara a cara.

Todavía se desconoce si los famosos deberán dar 3, 2 y 1 punto como lo hicieron en la gala de nominación de la semana pasada. Sin embargo, independientemente de la cantidad de votos que se den, el hecho de hacerlo cara a cara, le dará al público y a los habitantes una sensación de posicionamiento, como el que viven domingo a domingo en la gala de la salvación.

La Casa de los Famosos 4 está viviendo sus últimos momentos antes de la gran final del 21 de mayo. / Foto Cortesía de Telemundo.

¿Quiénes saldrán nominados hoy?

El cuarto agua sólo podrá nominar a un habitante del cuarto tierra. Por ende, existe una fuerte posibilidad de que éste sea Rodrigo Romeh, ya que Maripily Rivera es la líder de la presente semana. Sin embargo, ahora que su cuarto fue cerrado, debido a la dinámica de anoche 1º de abril, los puntos en contra de agua podrían ser letales, porque ahora tanto Romeh como Maripily han llevado sus pertenencias al cuarto fuego.

Si Romeh logra dar muestras de “alianza” y “buena voluntad” podría incluso no salir nominado. Pero para que todo salga bien, “La Jefa” o Nacho Lozano deberán darle la oportunidad a la líder y a Romeh de nominar primero.

Oportunidad de oro para Rodrigo Romeh

Paulo Quevedo y Patricia Corcino llegaron a un acuerdo con Lupillo Rivera, la alianza está hecha y de cara a la final se supone que van unidos en contra de los dos únicos dos habitantes del cuarto tierra, sin embargo, con el cambio de habitaciones dentro de la casa, todo puede jugarle en contra al cantante.

El peor error de anoche estuvo en cerrar el cuarto tierra. Esto, no sólo porque el público no se lo perdonará y a “La Resistencia” no le gusta ver cómo se burlan de ellos. Sino porque con este movimiento en “el tablero”, Lupe le permite a fuego convivir con tierra.

Expuesto el punto anterior, lo más probable es que esta noche todo el cuarto agua entre al SUM, estamos hablando de que La Melaza, Geraldine Bazán, Alana Lliteras, Lupillo Rivera y Aleska Génesis caerán nominados.

¿Entonces, en dónde está la oportunidad de oro para Rodrigo Romeh? Si el mexicano logra leer bien la jugada, éste podría no entrar nadie al SUM, ¿pero qué es lo que tiene que hacer? Básicamente tanto él como la líder deberán nominar única y exclusivamente al cuarto agua. Con este movimiento, el mexicano podría consolidar una verdadera alianza con Paulo y Patricia, quienes podrían descansar una semana más y avanzar sin daños y sin preocupaciones.

De ser así, tanto tierra como fuego podrían esperar tranquilamente a que un miembro del cuarto agua se vaya el próximo lunes, sí o sí. Este sería entonces un verdadero “jaque mate” de Romeh a Lupillo. Por eso es que dicen que el que ríe al último, ríe mejor.

