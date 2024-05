Adamari López se mostró al natural tras quitarse el maquillaje en vivo en ‘Desiguales’

Adamari López compartió con sinceridad su experiencia personal con la presión de la industria del entretenimiento para mantener ciertos estándares de belleza. Sin embargo, hizo hincapié en que ahora se siente más segura de sí misma y feliz con su aspecto natural.

Después de desmaquillarse en vivo en el programa ‘Desiguales’, la puertorriqueña se mostró tal como es, sin temor a las críticas o juicios. Su valentía y autenticidad resonaron con el público y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y admiración hacia ella.

“El tema de las cirugías estéticas a temprana edad sacó chispas en el estudio con Chiquibaby y las Desiguales. Mientras Amara La Negra defendía la idea retando a sus compañeras a dejar de usar fajas y extensiones, Adamari López no dudó en quitarse el maquillaje para demostrar que la belleza interior es más importante”, fue el mensaje que acompañó el video en el canal de YouTube.

Este gesto de honestidad y empoderamiento de Adamari es un mensaje poderoso para todas las mujeres, recordándoles que su belleza no está en cumplir con estándares irreales, sino en aceptarse y amarse a sí mismas tal como son.

Sin duda, López es un ejemplo a seguir para todas aquellas personas que luchan contra la presión social y mediática para encajar en un molde de belleza preestablecido. Gracias a su valentía y determinación, se ha ganado el cariño y la admiración de millones de espectadores alrededor del mundo.

“Me maquilló bellísimo como siempre Glori, hizo un look bien bonito con los colores del vestido, que quedó fabuloso. Pero empezamos a hablar en el show de uno de los temas de actualidad que era que las mujeres hoy en día quieren cambiarse ya sea porque quieren usar filtros, porque quieren ponerse bótox y operarse a los 20 años cuando todavía esa piel está fresca y superlinda; para mí eso sería una señal de inseguridad. No es que uno no se pueda hacer sus arreglitos pero ¿tan temprano en la vida? Entonces yo decidí en medio del show quitarme el maquillaje pues, ¿por qué no verse uno de manera natural?”, expresó en un video compartido a través de Facebook.

