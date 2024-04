Luis Fonsi revela que “cansa” que siempre le pregunten por su matrimonio con Adamari López

Luis Fonsi recientemente sostuvo un encuentro con Yordi Rosado, entrevista donde abordaron varios temas y uno de ellos fue Adamari López del que claramente el cantante no se siente cómodo cuando le preguntan sobre lo que vivió con la actriz y presentadora de televisión.

“No me molesta hablar del tema, pero sí cansa porque, en mi caso, yo estoy casado y tengo dos hijos, tengo niños, especialmente la niña que tiene 12 años y es una niña brillante, tiene internet”, le respondió Fonsi al conductor mexicano.

Sin embargo, el intérprete de Panamá no pudo evitar mencionar que: “Hablar del pasado no me molesta, porque yo terminé bien con Adamari y yo la respeto muchísimo. Lo que yo viví fue hermoso, yo miro hacia atrás y solo recuerdo cosas bonitas. Yo jamás he dicho algo relativamente negativo de ella, simplemente el amor se acabó y eso pasa, le pasa a mucha gente”.

López en diversas ocasiones ha dicho públicamente que a su exesposo no le agrada hablar de ella en entrevistas y es que él menciona que ya eso forma parte del pasado y actualmente tiene un matrimonio estable, donde además hay dos hijos.

“Yo creo que es un tema de respeto a mi señora, ella es hiper madura, ella nunca me ha dicho nada, pero tampoco debe ser divertido para ella tener que leer noticias y cuando pienso en mi hija hay una cosa de respeto“, dijo.

“Y también del lado de Ada y de su hija, yo creo que ella está brillando, le va súper bien, tiene mucho éxito, celebren eso. Yo voy por mi camino, gracias a Dios me va bien, celebremos eso, ya no hay que seguir ligando, o seguir usando: ‘El ex de o la ex de’ en cada reportaje. Me cuesta un poquito hablar del tema, me pone un poquito incómodo porque yo creo que ya como que el pasado (canta): ‘Ya lo pasado, pasado’. Entonces hay que cerrar capítulo, hay que pasar página, como dice una canción por ahí”, finalizó diciendo en la entrevista que le hizo Rosado.

Sigue leyendo:

· Adamari López rememoró el momento cuando se reencontró con Luis Fonsi, pero en televisión

· Adamari López revela lo que hizo con el anillo de compromiso que le dio Luis Fonsi

· Adamari López revela cómo fue el momento cuando Luis Fonsi le dijo que no quería seguir con ella