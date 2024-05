Óscar de la Hoya aseguró que Jaime Munguía le ganará a Saúl “Canelo” Álvarez

Óscar de la Hoya, legendario boxeador y actual promotor, ofreció su pronóstico para la pelea del sábado 4 de mayo entre Saúl “Canelo” Álvarez y Jaime Munguía, que se celebrará en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

De la Hoya, en una entrevista con David Faitelson para “Faitelson sin Censura”, aseguró que Munguía tiene lo necesario para destronar al campeón mexicano.

“Canelo es un gran campeón, sin duda. Pero cada peleador tiene su momento en el que ya tiene sus lesiones, mentalmente no entrena tan fuerte porque tienen tanto dinero, pierde el hambre. Hay un dicho, no sé quién lo dijo, ‘ya que soy campeón y tengo tanto dinero, es difícil levantarme por las mañanas usando pijamas de seda'”, dijo De la Hoya.

El promotor mexicano cree que Canelo está en ese momento de su carrera, mientras que Munguía tiene la juventud, la ambición y el hambre para ganarle.

“Es difícil porque estás acostumbrado a que te hagan todo. Correr a las 5am cuando eras joven y eso le está pasando a Canelo. A todos les pasa, a Julio César Chávez… cada quien tiene su momento cuando va a llegar un jovencito y te va a destronar y ese puede ser Munguía”, afirmó De la Hoya.

De la Hoya también criticó la decisión de Canelo de no pelear con otros boxeadores mexicanos.

“Canelo no quería pelear con un mexicano, eso es ridículo”, dijo. “Imagínate si Chávez no peleaba con ‘Azabache’ Martínez… eso es ridículo. Porque hoy en día ahora el Canelo va de bajada y eso no es tirándole, es una cuestión natural. Jaime tiene 27 años, está joven, tira como 100 golpes cada round, cuando Canelo tira 10-15 golpes, tiene quijada, golpe, hambre. Munguía va a ganar”.

La predicción de De la Hoya ha generado sorpresa en algunos sectores, ya que Canelo es considerado uno de los mejores boxeadores del mundo, mientras que Munguía, a pesar de su talento, aún no ha alcanzado el mismo nivel. Sin embargo, De la Hoya confía en la juventud y el hambre del boxeador de Tijuana para lograr la victoria.

