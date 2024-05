“Voy a acabar con él”: Jake Paul lanzó fuerte provocación antes de enfrentarse a Mike Tyson

La pelea entre el youtuber Jake Paul y Mike Tyson en el AT&T Stadium en Arlington, fue avalada por la Comisión de Boxeo de Texas como un combate oficial.

“Sólo quiero dejar claro que Mike Tyson era el que quería que fuera una pelea profesional. Le dije a Nikita que si eso es lo que Mike quería, estaba bien”, relató Paul, en un video que se viralizó en las redes sociales.

Y explicó sobre cómo continuó su diálogo con Ababiy: “Pero asegúrate de decirle a Mike que no se contenga. Lo que sea. Lo que tenga que pasar, pasará. Y esto es la guerra. Ahora, si me noquea, podré lidiar con eso; pero si lo derribo, tendrá que ser él quien tome la decisión de si puede o no lidiar con eso. Voy a entrar al ring sabiendo que será una pelea profesional. Estará en mi historial y voy a acabar con él. Y si la gente le molesta eso, pues que vaya a ver el fútbol”.

Jake Paul warned Mike Tyson about fighting him in a sanctioned pro fight 😳 pic.twitter.com/XzFZEyvpfI — Happy Punch (@HappyPunch) May 2, 2024

Con el enfrentamiento programado para el 20 de julio en el estadio AT&T de Texas, las redes sociales se han convertido en el escenario de una intensa rivalidad entre Tyson y Paul.

Mientras Tyson advierte en sus publicaciones: “Voy por ti”, Paul respondió con videos entrenando al límite, emulando icónicas escenas de películas de boxeo y una amenaza: “Te voy a arrancar una oreja Mikey”.

La carrera de Tyson como profesional terminó en 2005 después de tres derrotas en sus últimas cuatro peleas, incluida contra Kevin McBride en su última presentación.

El ícono de los pesos pesados ha peleado solo una vez desde entonces en una exhibición contra Roy Jones Jr en 2020, un enfrentamiento más equilibrado que en su próxima hazaña.

