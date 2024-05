Henry Martín se siente culpable por la eliminación del Club América en la Champions Cup

El delantero y una de las principales figuras de las Águilas del Club América, Henry Martín, se mostró bastante deprimido por el resultado que obtuvo el cuadro azulcrema en la semifinal de la Concacaf Champions Cup en la que terminaron siendo eliminados por los Tuzos del Pachuca de Guillermo Almada con un marcador global 3-2 en un duelo que le puso fin a sus aspiraciones de quedarse con el trofeo de campeón de este torneo internacional.

En declaraciones ante los medios de comunicación el atacante de Coapa consideró que es el “responsable” del resultado que terminó afectando al equipo al no haber logradoun desempeño mucho mayor al que mostró en el terreno de juego para ajustar el marcador y forzar así al tiempo extra.

“SÍ, duele estar eliminados. Lo queríamos tanto y no se nos dio. Me siento responsable de lo que pasó y eso me hace sentir peor. Pero así es la exigencia de jugar para el América y la grandeza de este gran equipo No queda más que levantarnos, aprender de nuestros errores y dar todo para conseguir el bicampeonato!”, expresó Henry Martín en sus declaraciones.

Con respecto al partido que disputarán correspondiente a los cuartos de final del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, el también jugador de la selección mexicana pidió a todos los fanáticos de las Águilas del América a seguir apoyándolos para poder tener el mejor desempeño posible y así conseguir nuevamente el título de campeón del balompié azteca.

“Tenemos que seguir unidos, afición y equipo, porque aún hay mucho por conseguir juntos. Somos un gran equipo y estoy seguro que vendrá lo mejor, esto aún no acaba! Siempre con ustedes. VAMOS AMÉRICA”, concluyó el artillero.

Las Águilas del Club América se encuentran a la espera de poder conocer a su rival que será el ganador de la llave entre los Rayos de Necaxa y justamente los Tuzos del Pachuca, por lo que podrían vivir un nuevo problema con este equipo.

Sigue leyendo:

–Guillermo Almada y Erick Sánchez son sancionados por críticas contra el arbitraje

–Eduardo Fentanes resalta el desempeño de Necaxa y sueña con el pase a la Liguilla

–Chucky Lozano considera que la selección Mexicana no está en buen momento para la Copa América