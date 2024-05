Ricky Martin causa revuelo en redes posando con poca ropa

El cantante Ricky Martin causó revuelo al posar con muy poca ropa en un video que publicó en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el puertorriqueño se dejó admirar posando frente al espejo de un lujoso baño, usando calzoncillos color blanco y sosteniendo una camiseta tanto en sus manos como en su boca, mientras presume la envidiable figura que mantiene a sus 52 años.

Cabe señalar, que Ricky no solo llamó la atención por el atrevido clip que compartió y que en pocas horas ha generado 284,000 likes, sino también por el mensaje que ha lanzado a su comunidad de seguidores.

“Solo ahora”, fue el epígrafe que acompañó el clip, lo que podría demostrar que el artista tiene ganas de ilusionarse de nuevo o de encontrar a alguien que le haga compañía.

Tras su divorcio con Jwan Yosef, con quien estuvo casado durante seis años, el artista internacional no ha vuelto a tener pareja, o al menos, no ha confirmado que haya vuelto a rehacer su vida… pero lo cierto es que ha habido rumores que le han relacionado con algunos hombres ya conocidos.

Antes de asistir al cumpleaños de Penélope Cruz, Ricky estuvo de vacaciones en Japón con sus hijos Matteo y Valentino, además de su ex novio Carlos González, situación que de inmediato hizo saltar las alarmas entre sus seguidores porque algunos aseguraban que podría tratarse de una segunda oportunidad.

Ricky Martin revela detalles de la relación que tiene con su ex Jwan Yosef

Tras seis años de matrimonio, Ricky Martin y Jwan Yosef decidieron poner fin al vínculo que tenían. Actualmente, llevan carios meses de haber tomado rumbos distintos y el cantante decidió mencionar el tipo de relación que sostienen debido a sus hijos en común.

“Nunca es fácil, tú sabes que toda separación es difícil, pero yo creo que es algo que tenía que suceder y el día de hoy mi exesposo y yo tenemos una relación maravillosa, estamos criando dos hijos”, dijo en entrevista para el programa ‘Ventaneando’.

A pesar de su separación, Ricky Martin y Jwan Yosef continúan manteniendo una relación amistosa y dedicada a la crianza de los pequeños de la casa. Ambos han expresado su respeto y admiración mutuos, y han agradecido el apoyo de sus seguidores durante este proceso.

“Para mí lo más importante es confrontar mis emociones y no evitarlas, no hacerlas a un lado, pero definitivamente el trabajo ayuda, el estar creativo, el tener la mente ocupada ayuda a sanar un poco, pero lo importante es no dejar el sentir a un lado, no se puede”, añadió.

