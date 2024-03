Ricky Martin revela que su padre lo impulsó a hablar públicamente sobre su orientación sexual

En la entrevista realizada por Andy Cohen en la cadena ‘SiriusXM’, Ricky Martin explicó que su padre le dijo que debía ser honesto consigo mismo y con los demás, para que sus hijos no tuvieran que crecer con un padre que no era auténtico. Esta conversación fue un punto de inflexión para el cantante, quien finalmente decidió hacer pública su sexualidad.

“Mi padre me dijo: ‘¿Qué vas a hacer? ¿Les vas a enseñar a tus hijos a mentir? Tienes que ser más abierto, tienes que salir ahí fuera. Quiero ayudarte, ¿cómo lo podemos hacer?“, dijo el intérprete de ‘La Copa de la Vida’.

Martin recordó que la reacción del público fue en su mayoría positiva, y que el apoyo que recibió de sus seguidores, amigos y familiares fue abrumadoramente bueno.

Ricky Martin anunció en julio de 2023 que se separó de su esposo. Crédito: Mezcalent

La confesión del cantante tuvo un gran impacto en la comunidad LGBT y en la sociedad en general. Muchos lo admiraron por su valentía y honestidad, y lo apoyaron en su decisión de vivir abiertamente como un hombre homosexual.

“Le contesté: ‘Está bien, papá, estoy trabajando en ello. Dame un segundo, porque todavía no sé si hacerlo en una entrevista. No sé si debería escribir una carta y tuitearla. No sé. No me agobies, ya lo haré'”, mencionó durante la conversación que sostuvo con Andy.

Martin dijo que se siente agradecido por el apoyo de su familia y sus seguidores, y se siente feliz de poder ser una voz para la comunidad LGBT. Su valentía y perseverancia han sido un ejemplo para muchos, y su historia es un recordatorio de la importancia de vivir una vida auténtica y sin miedo.

“¿Miedo a mi naturaleza, a mi verdad? ¡NO MÁS! Al contrario, estas me dan valor y firmeza. Justo lo que necesito para mí y para los míos, y más ahora que soy padre de dos criaturas que son seres de luz. Tengo que estar a su altura. Seguir viviendo como lo hice hasta hoy, sería opacar indirectamente ese brillo puro con el cual mis hijos han nacido”, añadió.

