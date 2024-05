Trump compara la administración Biden con la policía secreta nazi en un evento privado para donantes

El expresidente Donald Trump comparó a la administración del presidente Joe Biden con la Gestapo, la policía secreta oficial de la Alemania Nazi, durante un evento privado para donantes el sábado por la noche.

“Estas personas están dirigiendo una administración de la Gestapo”, dijo Trump, según el audio del almuerzo proporcionado a NBC News y publicado por el medio. “Y es lo único que tienen. Y, en su opinión, es la única manera de ganar”, añadió el expresidente.

“Una vez que me acusaron, dije bueno, ahora hay que quitarse los guantes”, agregó Trump, diciendo que Biden es “el peor presidente en la historia de nuestro país. Es tremendamente incompetente. Es muy corrupto. Es el candidato de Manchuria”.

Durante el evento privado, según NBC News, el virtual candidato presidencial republicano atacó a los fiscales de sus juicios y lamentó las recientes acusaciones en Arizona de varios de sus principales asesores.

Trump aseveró en el encuentro que no le “preocupa demasiado” sus problemas legales, aunque reconoció que se sorprendió cuando lo acusaron. “Una vez que me acusaron, dije: ‘Santo cielo, me acaban de acusar. A mí. Me acusaron’”, dijo.

También llamó a Jack Smith, el fiscal especial que procesa dos casos federales contra él, un “matón malvado” y “trastornado”, según el medio.

Elogia a sus posibles vicepresidentes

El evento, que se realizó en su Club Mar-a-Lago, contó con la participación de varios candidatos potenciales a la vicepresidencia, entre ellos el senador de Carolina del Sur, Tim Scott; la representante de Nueva York, Elise Stefanik; el senador de Florida, Marco Rubio; el representante de Florida, Byron Donalds; y la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem.

Todos ellos subieron al escenario, dijeron fuentes a NBC News, además del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Pero Trump elogió durante la reunión particularmente a la congresista Elise Stefanik, destacando su papel en desafiar a la expresidenta de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, quien renunció al cargo después de enfrentar el escrutinio por el testimonio que dio en una audiencia en el Congreso sobre el antisemitismo en el campus y después de acusaciones de plagio en su trabajo académico.

“Ustedes la destruyeron”, dijo Trump, según los audios revisados por NBC News. “Le fue tan bien que todos dijeron… que será la candidata a la vicepresidencia”.

Sobre Marco Rubio, lo definió como “un tipo talentoso”. Y sin bien admitió que “absolutamente” lo considera como su posible candidato a vicepresidente, recordó que el hecho de ser de Florida es un problema, ya que la Constitución prohíbe a los electores votar tanto por un presidente como por un vicepresidente de sus propios estados.

