¿La retórica de Trump sobre los inmigrantes es realmente comparable con la de Hitler?

Múltiples políticos y analistas han comparado al expresidente Donald Trump con el dictador de Alemania Adolf Hitler, luego de que afirmara recientemente que los inmigrantes están “envenenando la sangre” de Estados Unidos.

“Dejaron… creo que la cifra real es de 15 a 16 millones de personas en nuestro país. Cuando hagan eso, tendremos mucho trabajo por hacer. Están envenenando la sangre de nuestro país”, dijo Trump en un mitin en New Hampshire el sábado. “Eso es lo que han hecho. Envenenan instituciones mentales y prisiones en todo el mundo, no sólo en América del Sur, no sólo en tres o cuatro países en los que pensamos, sino en todo el mundo. Están llegando a nuestro país desde África, desde Asia y desde todo el mundo”.

Lejos de ser un momento en medio del fervor del mitin, Trump repitió la misma frase horas después en una publicación en su red Truth social.

“La inmigración ilegal está envenenando la sangre de nuestra nación. Vienen de prisiones, de instituciones mentales, de todo el mundo”, escribió en mayúsculas.

Ante esto, la campaña de reelección del presidente Joe Biden comparó al expresidente con Hitler.

“Este fin de semana, Donald Trump volvió a invocar la retórica de Adolf Hitler diciendo que los inmigrantes estaban ‘envenenando la sangre de nuestro país’”, dijo el martes Michael Tyler, principal portavoz de la campaña de Biden. “Donald Trump está diciendo la parte tranquila en voz alta: es una amenaza para la democracia estadounidense y las libertades personales de todos los estadounidenses”.

¿Qué dijo Hitler?

La retórica de Trump, en efecto, es comparable con la del dictador de Alemania.

En su manifiesto Mein Kampf, en el que criticaba la inmigración y la mezcla de razas, Hitler utilizó el término “envenenamiento de sangre”.

“Todas las grandes culturas del pasado perecieron sólo porque la raza originalmente creativa murió envenenada por la sangre”, escribió Hitler en el manifiesto.

El principal portavoz de la campaña de Biden aseguró que seguirán haciendo la comparación si el expresidente insiste en su retórica sobre el “envenenamiento”.

“Cada vez que lo diga, lo denunciaremos”, dijo Tyler en un comunicado. “Se hará eco de la retórica de Hitler y Mussolini, y nos aseguraremos de que la gente entienda lo grave que es eso en todo momento”.

“Alimañas”

Trump ya había sido comparado con Hitler y con el dictador italiano, Benito Mussolini, luego de que a finales de noviembre definiera como “alimañas” a sus rivales y prometiera “extirpar de raíz” a aquellos que describió como “matones de izquierda radical”.

La propaganda nazi también se refería a los judíos como “alimañas” que debían ser aniquiladas como una plaga, comparándoles con ratas que propagan enfermedades.

En ese momento, la exsenadora demócrata Claire McCaskill no solo equiparó a Trump con esos dictadores, sino que aseguró que el republicano es “más peligroso”.

