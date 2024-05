¿Olvidó sus rencores? Óscar de la Hoya elogió a Canelo Álvarez tras victoria ante Jaime Munguía

La victoria el pasado sábado de Saúl “Canelo” Álvarez sobre Jaime Munguía generó múltiples reacciones y felicitaciones para el boxeador mexicano pero sin duda una de las que más sorprendió fue la declaración del promotor Óscar de la Hoya al catalogarlo como la “cara del boxeo”.

En una entrevista posterior al combate y difundida por Fox Sports De la Hoya no escondió elogios para Canelo Álvarez a pesar que Munguía, a quien representa en Golden Boy, también tuvo una gran participación según su juicio.

“Yo vi a Jaime Munguía muy bien, lo hizo muy bien. Perdió contra la cara del boxeo y para ir dos asaltos (arriba en las cuentas) contra Canelo, le doy todo el crédito del mundo a Jaime”, comentó.

Minutos después fue cuando dedicó sus palabras a Canelo Álvarez dejando claro que más allá de sus opiniones personales, es uno de los mejores sobre el ring.

“Canelo hizo una buena pelea, no hay que quitarle nada. Yo siempre he respetado a Canelo dentro del cuadrilátero. Yo siempre he dicho que es un buen peleador, y lo hizo muy bien“, añadió.

Por último se refirió a Munguía esperando que la derrota solo signifique un tropiezo que se convierta en aprendizaje y que solo haga subir su carrera dentro del boxeo.

“Para Jaime es el comienzo. Con la experiencia que va a recibir con esta pelea, es el comienzo para él, seguramente vendrán cosas muy grandes e importantes para Jaime Munguía”, finalizó.

Sigue leyendo: