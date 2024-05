Apoyo de Schumer a proyecto del Senado 3231 para plesbicito de estatus en Puerto Rico divide las opiniones

Nueva York – Pablo José Hernández, candidato a la comisaría residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD), no prevé que el proyecto 3231 en el Senado federal para realizar un plebiscito sin la opción del Estado Libre Asociado (ELA) avance en el trámite legislativo para convertirse en ley.

“No vislumbro que el Puerto Rico Status Act se convierta en ley, y debemos unir esfuerzos para buscar medidas de paridad en programas federales y desarrollo económico”, indicó el estadolibrista en declaraciones escritas a El Diario.

Sobre el incremento en el número de coauspiciadores al proyecto presentado por el demócrata de Nuevo México, Martin Heinrich, Hernández planteó que la cifra no es realmente significativa en vista de que el Partido Nuevo Progresista (PNP) lleva dos décadas con comisionados residentes de esa colectividad en la Cámara de Representantes federal sin que avance un trámite en esa dirección.

“El PNP lleva 20 años solo en la capital federal, y 25 coauspiciadores es poco en ese contexto”, matizó.

El PPD reacio a enfocarse en el tema del estatus

El PPD ha mantenido distancia con respecto al tema del estatus y los proyectos que están actualmente ante la consideración del Congreso.

Una de las razones es porque, tanto el 3231 y su versión hermana en la Cámara de Representantes, el 2757, no incluyen el ELA por ser territorial. Las versiones más actualizadas del Puerto Rico Status Act presentadas en ambas cámaras legislativas el año pasado disponen para un plebiscito entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación.

El discurso de Hernández en los últimos meses se ha centrado en la necesidad de impulsar medidas de desarrollo económico en lugar del tema del estatus.

“A nosotros nos importa el estatus: el estatus de tu familia, el estatus de tu salud, el estatus de tu educación, el estatus de tu seguridad, el estatus de tu bienestar y el estatus de tu bolsillo”, indicó en una publicación desde su cuenta de Twitter.

En la misma línea se ha expresado el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, quien ha insistido en que la discusión sobre el estatus en la capital federal no es seria ni democrática.

“La discusión del estatus se tiene que dar con seriedad, con todos los jugadores en la mesa, y de manera democrática. No podemos hacer lo que ha hecho el PNP por los pasados 20 años, que es impulsar proyectos que saben que no van a tener ningún futuro, que saben que no tienen ningún respaldo de nadie en la capital federal, pero para su mensaje de campaña es positivo porque tratan de sacar sus huestes a votar. Es la única razón por la que lo hacen. En ese sentido, nosotros no vamos a invertir los recursos del pueblo de Puerto Rico en procesos estériles…”, declaró Ortiz, también precandidato a la gobernación de P.R., en una conferencia de prensa reciente en la que ambos líderes rechazaron la opción de territorio incorporado.

La presión de los estadistas en Washington

Líderes estadistas, la mayoría ligados al PNP y a la Administración del gobernador Pedro Pierluisi, son los que presionan en Washington D.C., y, particularmente, en el Senado por más apoyo a favor de la legislación de estatus.

La gestión de ese sector se tradujo la semana pasada en el anuncio por parte del líder de la mayoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, de que auspicia el proyecto de ley.

En declaraciones escritas a El Diario, Schumer indicó que la iniciativa legislativa impulsa un proceso claramente democrático de autodeterminación y que por eso decidió apoyarla.

“Yo siempre he apoyado el derecho a Puerto Rico a la autodeterminación, y estoy orgulloso de apoyar esta legislación que creo que ayudará a allanar el camino para un futuro político y económico robusto en la isla. Yo haré todo lo que pueda para que los puertorriqueños puedan tener ese proceso democrático”, agregó Schumer, quien se reunió con Pierluisi previo a hacer al anuncio.

El respaldo de Schumer a la medida se dio unos seis meses después de que Heinrich presentara la pieza legislativa en el Senado.

Al momento, no hay certeza de que el demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin, presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, convoque a una sesión en ese organismo para discutir el proyecto y el tema del estatus como le solicitó Pierluisi como parte de su recorrido por el Congreso hace unos días. Cualquier proyecto para resolver el estatus de la isla debe primero ser votado en ese comité y en el equivalente en la Cámara, y, posteriormente, en el pleno tanto de Cámara como del Senado. Cabe señalar que, al momento, ningún senador o senadora republicana apoya el 3231.

Este martes, George H. Laws García, presidente de The Puerto Rico Statehood Council (PRSC), catalogó como histórico y monumental el coauspicio de los 25 senadores.

De paso, el activista destacó que en la Cámara son 95 coauspiciadores que incluyen republicanos.

“La legislación hermana de la Cámara, H.R. 2757, también continúa obteniendo apoyo bipartidista con un total de 95 coauspiciadores en la Cámara de Representantes. El PRSA reconoce la responsabilidad del Congreso de acabar con el estatus territorial antidemocrático y desigual al proveerle a los 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en la isla la oportunidad de determinar el futuro estatus político de Puerto Rico. Esta legislación le ofrece a los votantes en Puerto Rico una elección vinculante entre estadidad, independencia o independencia con libre asociación”, argumentó Laws García.

A juicio del estadista, el apoyo de los 25 senadores representa la mayor cantidad a una medida de estatus en ese cuerpo legislativo.

“Obtener este nivel histórico de apoyo en el Senado para una legislación que incluye una oferta de estadidad para Puerto Rico es un avance monumental para el movimiento estadista en P.R. Esto demuestra la persistencia y la dedicación de nuestros esfuerzos de abogacía, así como nuestra disposición de comprometernos con esos que persiguen otras visiones para el futuro de Puerto Rico para romper con la división y conquistar la lógica que ha perpetuado el colonialismo territorial por más de un siglo”, consideró Laws García al tiempo que resaltó que es la primera vez en la historia legislativa que un líder de la mayoría en el Senado avala un proceso de autodeterminación para la isla.

El también cabildero pidió audiencias públicas tanto en Cámara como en Senado como próximo paso para seguir avanzando en la discusión.

