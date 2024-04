Bold PAC del Caucus Hispano en el Congreso endosa a Pablo José Hernández Rivera, del PPD, a la comisaría residente en Washington

Nueva York – El candidato a la comisaría residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández Rivera, anunció que el comité de acción política del Caucus Hispano (Bold PAC / CHC) del Congreso endosó su aspiración de llegar a la capital federal como único representante de la isla.

Según el equipo de Hernández Rivera, el apoyo requirió la aprobación de todos los miembros del comité de acción política demócrata, que incluye a congresistas como Nydia Velázquez (Nueva York), Raúl Grijalva (Arizona), Darren Soto (Florida), Ritchie Torres (Nueva York), y Rubén Gallego (Illinois).

En un video difundido por la campaña de Hernández Rivera y que fue enviado a El Diario, la representante demócrata de California, Linda Sánchez, quien es la presidenta del Bold PAC, manifiesta que “Bold está orgulloso de apoyar a Pablo José Hernández en su carrera”.

El endoso vino acompañado de un donativo de $5,000 dólares.

La campaña de Hernández añadió que, como parte del respaldo, participó en un evento de recaudación de fondos al que acudieron Sánchez y Raúl Ruiz, también demócrata de California.

Cabe señalar que posterior a la divulgación de la información, Velázquez se distanció de los trámites conducentes al endoso.

En declaraciones a El Nuevo Día aclaró que no participa de las actividades del Bold PAC, ya que contrario a lo establecido por el comité, no recibe dinero de corporaciones. “Tampoco estuve en la reunión donde se votó”, aseguró.

En el caso de Grijalva, el representante se encuentra fuera de Washington D.C. como parte de su tratamiento contra el cáncer.

¿Qué es el Caucus Hispano?

El Caucus Hispano (CHC), fundado en 1976, agrupa a los legisladores latinos en el Congreso. El fin del caucus es trabajar y avanzar una agenda en común sobre los asuntos que afectan a los hispanos en la nación, incluyendo los de la comunidad boricua; así como los de las Islas Marianas del Norte, otro territorio de EE.UU.

¿Qué es el Bold PAC?

El Bold PAC es el comité de acción política demócrata de más rápido crecimiento desde que fue establecido en el 2001. Su fin es incrementar la diversidad de líderes demócratas de línea progresista tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

El Bold PAC es básicamente la rama de recaudación de fondos del caucus.

El Bold Pac se atribuye haber ayudado en la elección de 9 nuevos latinos al Congreso.

Estos son: Robert García (California), Andrea Salinas (Oregon), Yadira Caraveo (Colorado), Maxwell Alejandro Frost (Florida), Delia Ramirez (Illinois), Rob Menéndez (Nueva Jersey), Gabe Vásquez (Nuevo México) y Marie Gluesenkamp Pérez (Texas).

A principios de este mes, el comité de acción política anunció su apoyo a la candidatura de la demócrata Lucía Báez-Geller para la Cámara de Representantes por Florida en las elecciones de noviembre próximo.

La aspirante, educadora de origen colombiano-cubano, busca prevalecer en el escaño por el Distrito 27 de Florida que al momento ocupa la republicana María Elvira Salazar.

Presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico resta peso a endoso

Aunque Hernández Rivera y su equipo reclaman como victoria el endoso, otros líderes en la isla, como el saliente presidente del Partido Demócrata (DPPR), Charlie Rodríguez, le restaron validez al apoyo congresional.

Rodríguez, quien milita en el oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), indicó que el endoso no tiene impacto en Puerto Rico en donde la gente mayoritariamente vota con base en las posturas y manejos que hacen los políticos de los asuntos locales.

“Esto en Puerto Rico no tiene ningún impacto. En P.R., la gente vota con base en los ‘issues’ locales, y, particularmente, están muy pendientes en que se pueda resolver el dilema colonial y territorial de Puerto Rico. Lamentablemente, el candidato que mencionas vive en la década del 40 del siglo 20 donde se cree que P.R. se encuentra bien bajo la condición territorial y colonial del Estado Libre Asociado (ELA)”, señaló.

El también expresidente del Senado de la isla añadió que, a pesar de que organismos federales como el Congreso y el Tribunal Supremo han reconocido que la relación actual de P.R. con EE.UU. promueve la desigualdad, Hernández Rivera persiste en la defensa de ese sistema de gobierno.

“Entendemos que la postura de Pablo José es anquilosada y no responde realmente a la necesidad de Puerto Rico, y yo creo que la gente va a tener en consideración eso. Pero, una vez más, la decisión de quiénes son electos en P.R. la toman los propios puertorriqueños por los asuntos locales, y no necesariamente por cualquier endoso que puedan recibir de algunas entidades que son extranjeras en P.R., que no son parte de la estructura política y discusión diaria en P.R.”, insistió el entrevistado.

Puerto Rico es un territorio no incorporado que tiene su propia Constitución y cierto grado de autonomía.

Sin embargo, al final del día el es Congreso y otros organismos federales los que dictan las reglas y leyes que determinan el diario vivir de los ciudadanos en el territorio.

A preguntas de El Diario sobre la influencia del Bold PAC en el Congreso y el efecto en términos de proyección pública para el candidato, Rodríguez respondió: “En cuanto a impacto en P.R., te digo que no tiene ninguno”.

Por otro lado, el líder estadista dijo que entiende la aclaración de Velázquez, otrora defensora del ELA, ya que al igual que otros demócratas en la Cámara es una de las que ha reconocido que “el Estado Libre Asociado como está no funciona”, y han respaldado un plebiscito con opciones no territoriales.

Rodríguez se refiere a la “Ley de Estatus de Puerto Rico”, aprobada en la Cámara de Representantes a finales de diciembre de 2022 como resultado de la presión ejercida por políticos como Velázquez y la comisionada residente en Washington, la republicana Jenniffer González.

“Pablo José representa la visión anquilosada, vieja, de los tiempos del siglo pasado que realmente no responde a las necesidades de P.R., y en ese sentido, me parece que el hecho de que Nydia Velázquez o cualquier otro demócrata no estén involucrados en esa campaña demuestra que no simpatizan con esa postura retrógrada de decir que el ELA es conveniente cuando realmente tiene sometido al pueblo de P.R. a una situación de inequidad y no tenemos igualdad como la que tienen los 6 millones de boricuas que viven en los estados”, estipuló.

Cabe señalar que el PNP no tiene un candidato a la comisaría residente todavía, ya que el senador William Villafañe y el exsecretario de Estado, Elmer L. Román, se medirán en primarias el próximo 2 de junio por la candidatura a la comisaría residente.

Las propuestas de Hernández Rivera

El discurso de Hernández Rivera, nieto del exgobernador Rafael Hernández Colón e hijo de José Alfredo Hernández Mayoral, quien aspiró dos veces a la comisaría residente, se ha inclinado en los pasados meses a la necesidad de resolver la crisis económica en Puerto Rico dejando de lado el tema del estatus.

A juicio del candidato popular, la prioridad deben ser acabar con la ley PROMESA aprobada en el Congreso en el 2016 que impuso la Junta de Control Fiscal, organismo federal que controla las finanzas de la isla, para así evitar una segunda crisis por deuda.

Sobre el tema del estatus se ha propuesto impulsar el ELA 2.0, que define como un nuevo acuerdo de cuatro partes: pacto, poderes, participación y paridad. En resumen, es una idea para desarrollar un ELA con mayor autonomía que permita el desarrollo económico, mayor participación en la toma de decisiones del gobierno federal y paridad en programas federales.

Para los opositores de líderes como Hernández Rivera es precisamente la condición territorial la que impide el desarrollo económico de la isla. Además plantean que los estadolibristas prefieren obviar la discusión del estatus debido a las divisiones sobre el tema y la falta de consenso en sus filas.

