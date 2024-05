Canelo Álvarez se decide y fija precio a la pelea con David Benavidez: “$200 millones de dólares”

Canelo Álvarez finalmente ha decidido fijar un precio a su posible pelea contra David Benavidez, misma a la que dio el visto bueno hace unos días, y que hoy ya ha dejado claro que no tiene problemas en llevar a cabo, pero no lo hará si no se le da una importante suma de dinero en ganancias