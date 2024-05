VIDEO: Karol G comparte cómo se preparó para su debut en la MET Gala 2024

La cantante colombiana, Karol G, nunca pasa desapercibida, y para su debut en la MET Gala 2024 decidió sorprender con un look que se llevaría todas las miradas en la noche más esperada por el mundo de la moda.

En un reciente video que publicó en YouTube Vogue España, La “Bichota” compartió todo el proceso de cómo se preparó para el evento, donde la temática de este año fue “Bellas durmientes: el despertar de la moda”, recreando con su outfit la idea de una ninfa o hada en un mundo de fantasías.

“Hoy estamos emocionados porque vamos a vivir un gran momento en la MET Gala. Es mi debut y se nos ha ocurrido algo muy especial, con alma…”, dice la intérprete mientras presenta a su asesor de imagen, Brett Nelson, su maquillista, Patrick y César, quien es su encargado de peinado.

El vestido de Marc Jacobs para Karol G

En el clip, Karol G muestra el vestido del diseñador Marc Jacobs, elaborado con piedras brillantes y transparencias. Al estilo naked dress, por el tono de la tela, el diseño era ajustado a la cintura con un corset, lo que ayudó a resaltar las características curvas de su cuerpo.

“Yo era de las que veían la MET Gala desde el otro lado de la pantalla, no de las que estaban ahí. Para mí es especial poder sentirme cómoda con lo que voy a llevar esta noche, que me encante lo que vea cuando me mire en el espejo. Me miro y me veo preciosa”, aseguró.

“Estoy cumpliendo un sueño y muchas cosas que quería hacer. Quito de mi lista lo del hada, lo de la elfa, la MET Gala, los diamantes, el vestido de uno de los mejores diseñadores. Así que estoy feliz y orgullosa de mi quipo. Pase lo que pase, creo que soy la reina de la noche.”, agregó.

Karol G en la MET Gala con su vestido del diseñador Marc Jacobs. Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

El maquillaje, cabello y prostéticos de Karol G

Lejos del cabello rosa o azul que suele usar en sus conciertos, para la gala optó por una peluca de cabello natural rubio platinado, muy acorde con la consigna. Pero sin duda el detalle que la volvió viral fue el maquillaje y las prótesis que llevaba en las orejas.

“Con el maquillaje quería ir muy suave, un estilo natural. Respecto al pelo, lo que uno se imagina de un hada es el cabello largo, ondulado, cabello que se sienta que ha crecido y nunca ha sido cortado, entonces por eso el pelo es 40 pulgadas de pelo natural”.

“Obviamente como queríamos darle el toque más elfo, tengo prostéticos en las orejas. Se elaboraron tres diseños diferentes y elegí las más bonitas”, agregó.

Karol G habla de su emoción por asistir a la MET Gala

“Todos estos eventos en realidad lo que más disfruto es tener la oportunidad de conocer personas que he admirado toda mi vida, estar entre ellas. Me da mucha emoción”.

“Voy a estar allá compartiendo con todo el mundo, voy a entrar por más incómodo que sea el vestido, voy a estar caminando conociendo a las personas, viendo y disfrutándome la noche como si fuera una fiesta a la que invitaron a Carolina. Así me la voy a vivir”, finalizó.

