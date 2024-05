VIDEO: Ex parejas que coincidieron en la Met Gala 2024

El 6 de mayo se llevó acabo en Nueva York la famosa “red carpet” de la Met Gala 2024, que reúne sólo a lo mejor de la industria del entretenimiento. La temática de este año básicamente se puede resumir como “Jardín del tiempo”. Y aún cuando ya es noticia quiénes sí lograron entender el reto de la moda de este año y quiénes no, lo que más está dando de qué hablar es la reunión de ex parejas que se realizó en este magno evento organizado por Anna Wintour.

¡Sí! Aquí te tenemos la lista de famosas que se encontraron con sus famosos ex novios. Para empezar tenemos a Rosalía y Raw Alejandro. Estuvieron comprometidos hasta hace unos pocos meses atrás y de la nada se canceló todo. En la actualidad sólo son un recuerdo en el tiempo, porque parece que ni de amigos quedaron.

Elsa Pataky y Adrien Brody tampoco fueron novios hace algunos años atrás. Es más, fueron pareja por tres años. Su romance duró de 2006 a 2009. La relación llegó a su inesperado final y la actriz española contrajo nupcias un año después con Chris Hemsworth. En la Met Gala de este año, la española llegó con su esposo, y Brody con su actual pareja. Nunca se cruzaron en la “red carpet”.

Al dos por uno

Hay de reencuentros a reencuentros, y ayer a la que se le juntaron los ex novios no fue a otra más que a Kendall Jenner. ¡Sí! La joven hermana de Kim Kardashian para muchos entra en la lista de celebridades que no entendieron la temática de la Met Gala 2024, sin embargo más allá de este detalle todos están hablando de cómo la modelo sí se encontró con sus ex parejas más recientes: Bad Bunny y Ben Simmons.

La relación con “el conejito malo” parece no haber terminado tan mal como se decía, porque hay imágenes de ellos dos divirtiéndose durante el evento.

La pareja del rumor

Después de que Shakira terminó su relación con Gerard Piqué, muchos nombres de hombres han sido ligados al suyo. Actualmente, por ejemplo, el rumor más fuerte que hay alrededor de la colombiana es que su nueva relación sentimental es con el productor musical argentino, Rafael Arcaute.

Sin embargo, no es con él con quien llegó a la Met Gala, ¡no! Y tampoco es que Piqué apareció por ahí con Clara Chía. ¡Menos! Hablamos de Lewis Hamilton, el famosos corredor de Fórmula 1. Hace unos meses, gracias a los momentos en los que las cámaras los captaron juntos en Miami, muchos aseguraron que él había logrado cautivar los sentidos de la cantante, pero todo quedó en rumores. Y sí, parece que este par sí alcanzó a verse en el famoso evento de moda.

Sigue Leyendo más de La Met Gala 2024 aquí:

· Shakira hace su debut en la Met Gala 2024 con espectacular vestido que deja al descubierto su pierna

· Met Gala 2024: Llega Jennifer López y los fans dicen que se ve más delgada

· MET Gala 2024: Todos los looks de los famosos en la alfombra roja EN VIVO