Drew Barrymore reveló cuál fue su cita más aterradora: “Creí que él iba a matarme”

La actriz Drew Barrymore reveló que hubo una situación que la aterrorizó y que pareció sacada de su película ‘Scream’. En su programa de entrevistas, la actriz contó que tuvo una cita con un hombre que “era alguien que creía conocer”, y que comenzó a sentir escalofríos cuando se apoderó de ella el mal presentimiento de que él iba a asesinarla.

“Era un tipo muy lindo y como teníamos muchos conocidos en común, eso me hizo sentir segura y accedí a encontrarme con él”, rememoró, con tono algo lúgubre. “Cuando terminamos de cenar, él me propone que vayamos a su departamento. Si no hubiera conocido varias personas que lo conocen, nunca hubiese accedido, pero acepté”.

Una vez que dejaron el restaurante en el que se habían encontrado y llegaron a la casa del misterioso caballero, se llevó una sorpresa.

“Apenas entramos, noté que estaba en medio de una remodelación. Y eso, lejos de desalentarme, despertó más mi interés: el diseño de casas es mi gran pasión y descubrí que también era la suya”, explicó. “Y de repente, comenzamos a caminar por la casa y bajamos al sótano”, continuó Barrymore, cambiando nuevamente el tono de su relato.

“¿Por qué vas al sótano?” la interrumpió su compañero, Ross Mathews, horrorizado. “¡Porque pensé que conocía a esta persona!”, respondió la actriz de ‘ET’. Sus dichos, claramente, no conformaron a su coequiper, que disparó: “Actuaste en ‘Scream’. ¿No sabes cómo son las películas de terror? ¡Este es el primer paso! ¡No hagas eso!”, la regañó, mientras el público del estudio aplaudía.

La anécdota de Barrymore continuó y se puso cada vez más macabra: “Entonces vamos al sótano, que es el cuarto de lavado. Y como soy una gran fanática de la lavandería, él dijo: ‘Oh, deberías ver el cuarto de lavado, ¡mira esto!”. Una vez que llegaron, recordó haber visto “un envoltorio de plástico transparente gigante”. “¡Ni siquiera puedo explicar qué tan grande era! Y yo estaba en esta habitación y miré hacia abajo y simplemente dije: ‘Necesito volver arriba’”.

Después de regresar a la planta baja del departamento, Barrymore miró a su cita y admitió que se había sentido aterrorizada. “Sabes, sé que realmente no nos conocemos, pero tenía mucho miedo de que me fueras a asesinar”, le dijo la actriz.

Lo más extraño es que ese comentario, en lugar de generar distancia entre ellos, tuvo el efecto contrario. “La experiencia nos unió totalmente. A partir de ese momento nos empezamos a ver aquí y allí y fuimos grandes amigos durante un par de años. Pero siempre bromeábamos sobre eso, sobre la noche en la que creí que me iba a asesinar”, reveló la rubia.

En 2022, la actriz ya había mencionado otras citas que no habían terminado del todo bien. Barrymore contó que le dieron ganas de empezar a conocer hombres, pero reveló que no todos los encuentros que había mantenido hasta ese momento habían sido prometedores.

