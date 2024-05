Galilea Montijo termina con los rumores sobre Andrea Escalona y explica lo ocurrido

Galilea Montijo ha declarado que es normal tener diferencias en un programa tan dinámico como ‘Hoy’, pero que lo importante es saber manejarlas de forma profesional y respetuosa. Asegura que en ningún momento hubo un altercado fuerte, simplemente fue una discusión como las que pueden tener en cualquier momento.

“Nada, nada, eso fue porque alguien de la producción -lo que les contaba el otro día, hay cosas que como en Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, lo que pasa en las producciones, se queda en las producciones- y no tiene nada de malo no estar de acuerdo con un compañero en algo, no tienen nada de malo, pero de eso a que ya después distorsionen toda la información, hay que buscar quién lo dijo”, dijo frente a los medios de comunicación.

Montijo también agregó frente a los reporteros que: “Uy mi amor, no lo cuenta si hubiera habido jalón de greñas, la hubiera tenido así con el ojo morado, ¿Nos dejamos de seguir?, ah, ¿no la sigo?”.

“No sean así muchachos, las han visto en mi casa, en Navidades, posadas. Andrea Rodríguez es una persona que yo quiero mucho, a Magda Rodríguez, que en paz descanse, también, el hecho de que yo no esté de acuerdo con su sobrina, no quiere decir que nos vamos a dar de sombrerazos. Imagínate, al papá de su hijo lo conoció en mi casa”, mencionó.

Además, la conductora ha expresado que estas situaciones son normales en cualquier trabajo en el que se convive tanto tiempo. También ha agradecido el apoyo de sus compañeros de trabajo y de la producción del programa durante estos días complicados.

“Sí sucedió algo pequeñísimo, un altercado, como suceden miles de altercados, entre Galilea y yo, esas estupideces, se los tengo que decir sí. Si les contara todo lo que pasa diario, seríamos portada todas las semanas. Respeto mucho a Galilea y siempre que hay alguna diferencia siempre va a ser con cariño, respeto, amor y entendimiento (…) Entiendo muy bien el organigrama y cuál es el lugar en la mesa, entiendo y respeto a una estrella y a una trayectoria, cada quien tiene su lugar”, expresó Andy en un encuentro con la prensa.

