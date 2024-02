Galilea Montijo se sincera sobre un problema que enfrenta: “No puedo dejar el antidepresivo”

La depresión es una enfermedad que afecta a muchas personas, incluso a aquellas que aparentan tener una vida perfecta en el exterior. Galilea Montijo no tuvo miedo de buscar ayuda y enfrentar su enfermedad, lo cual es admirable y valiente.

“No puedo dejar el antidepresivo, y no es un antidepresivo fuerte, gracias a Dios; de hecho, te lo venden sin receta. Lo siento. El día que no me lo tomó comienzo con una angustia espantosa. Y mira que me quite unas gotitas que dicen que esas si son peligrosonas, de verdad me las quité”, comenzó diciendo en ‘Netas Divinas’.

Galilea Montijo se sinceró sobre una compleja situación que le ha tocado vivir. Crédito: Mezcalent

“Y vivía, es esta parte de pastillita para dormir, pastillita para despertar, pastillita para seguir despierta. Llegó un punto que me empecé a sentir peor de lo que me daba de alivio estas gotitas y, gracias a Dios, en terapia me mandaron este antidepresivo que ha sido mi salvación”, agregó durante su intervención.

Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que los antidepresivos no son una solución permanente y que su uso debe ir de la mano de terapia psicológica y cambios en el estilo de vida. Montijo también compartió que hay momentos en los que se siente abrumada, pero que ha aprendido a reconocer las señales de alerta y a buscar ayuda cuando lo necesita.

Galilea Montijo ha mencionado la importancia de acudir a un especialista. Crédito: Mezcalent

La conductora concluyó comentando la importancia de hablar abiertamente sobre la depresión y otras enfermedades mentales, y de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. La mexicana es un ejemplo de fortaleza y valentía al compartir su experiencia y al promover la importancia de mantener el bienestar de cada individuo.

Esperemos que Galilea continúe recibiendo la ayuda que necesita y que pueda encontrar una manera de superar su dependencia a los antidepresivos. Es fundamental que la sociedad siga hablando abiertamente sobre la salud mental y que se destierre el estigma que rodea a las enfermedades.

