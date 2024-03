Galilea Montijo cuenta las consecuencias que tuvo un video íntimo donde aseguraban que era ella

Galilea Montijo ha enfrentado complejas situaciones en las que todos se han sentido en la disposición de poder opinar sobre su vida y en esta ocasión se trata de un video íntimo que comenzó a viralizarse, donde además aseguraban que era ella y resultaba ser otra persona.

“De repente comenzó a circular un video… Yo no sé qué hubiera hecho porque gracias a Dios comenzamos a investigar, esta chica que aparece en el video, efectivamente, es una actriz (de contenido para adultos), hasta me sé perfecto el nombre. A mí en aquel entonces lo que me salvó son los tatuajes“, explicó en ‘Netas Divinas’.

Galilea Montijo a sus 50 años ha atravesado circunstancias difíciles. Crédito: Mezcalent

“Empezó a circular un video de: ‘Galilea y su video’ y fue de verdad un dolor terrible porque aparte se cayeron varios trabajos, varias cosas ese momento… Era de: ‘Sí, me parezco’, sí era confuso. Gracias a Dios, mis tatuajes en aquel momento fueron los que me salvaron”, añadió durante su intervención en el programa.

El video generó mucha controversia y malestar en la vida de Galilea, quien se vio en la necesidad de aclarar públicamente que no era ella la protagonista del video. La conductora aseguró que pasó por momentos difíciles al intentar explicarle a su familia y amigos que no se trataba de ella en las imágenes comprometedoras.

La conductora Galilea Montijo explicó que laboralmente se le cerraron varias puertas. Crédito: Mezcalent

“Fue difícil como muchos momentos públicos difíciles por los que he pasado, pero yo creo que si algo me tiene todavía aquí es el cariño de la gente que me quiere y que me conoce realmente”, comentó la mexicana.

A pesar de la difícil situación, Galilea Montijo logró salir adelante y superar el escándalo, demostrando su fortaleza y determinación para sobrellevar cualquier adversidad que se le presente en su carrera como presentadora de televisión. La tapatía ha demostrado ser una mujer valiente y perseverante, capaz de enfrentar cualquier situación con entereza y profesionalismo.

“No voy a permitir que alguien que no me conoce hable mal de mí, eso a mí no me define. Yo les agradezco. Es difícil cuando alguien ya depende de ti, cuando alguien ya lee estos comentarios que yo siempre he creído, muchos están de acuerdo conmigo o no, que se deberían terminar los likes y los comentarios, pero sí me parece que esto de las redes sociales ha venido a no facilitar mucho las cosas”, mencionó.

