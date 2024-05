José Mourinho se arrepiente de sus decisiones: “Decidí quedarme en Roma y me equivoqué”

Sin duda alguna José Mourinho es uno de los mejores entrenadores de los últimos años en el fútbol. El portugués ganó dos Champions League con el Porto e Inter de MIlán y ha entrenado a los mejores equipos de Europa.

Sin embargo a lo largo de su carrera el experimentado ha cometido errores en sus decisiones. Pues dicho por él mismo recientemente en una entrevista para EA Sports, se arrepiente de algunas cosas en su carrera de más de 20 años como entrenador.

Una de ellas fue rechazar a la selección portuguesa. Oportunidad que tuvo dos veces y no aceptó dirigir al equipo de su país natal. “Se me abrió la puerta de ir a la selección en dos ocasiones. La primera cuando estaba en el Real Madrid y la segunda cuando estaba en la Roma”, adelantó el “Special One”, como suelen apodarle al entrenador.

José Mourinho fue despedido de la Roma a mitad de temporada. Crédito: AP

Sin embargo en esa primera oportunidad parece que no se arrepintió de seguir entrenando al club español en lugar de la selección. La decisión que no debió tomar llegó después. “La última vez me emocioné al no aceptar porque decidí quedarme en Roma y creo que me equivoqué”, explicó Mou.

El experimentado entrenador tuvo la oportunidad de dirigir a la selección portuguesa. Pues en enero de 2023 con la salida de Fernando Santos, el “Special One” era el primer candidato para relevarlo, pero decidió quedarse en la capital italiana. De donde lo despedirían un año más tarde.

Mou no pierde la esperanza de dirigir Portugal

A pesar de que el tren de la selección lusa ya pasó para Mourinho en dos oportunidades, el entrenador no duda en pensar que tendrá una tercera chance de sentarse en el banquillo portugués y en esta ocasión no la dejará pasar.

“Si mi selección me llamara, diría que sí. Hoy la selección tiene un gran equipo, uno de los tres mejores de Europa y uno de los cinco mejores del mundo. Para tomar una decisión como esa, creo que algún día se presentará por tercera vez y en ese momento aceptaré. La esperanza es que la generación futura sea tan fuerte como la actual”, comentó Mou.

Sigue leyendo:

· “Ha sido la salida que más me ha dolido”: José Mourinho habla sobre su despido de la Roma

· Más de $100 millones de dólares: La fortuna que ha cosechado José Mourinho a punta de despidos

· “Él no necesita que lo entrenen”: José Mourinho lanzó elogios a Lionel Messi