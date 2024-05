Osmel Sousa dice que hay “mano peluda” en la renuncia de Miss USA y Miss Teen USA

Osmel Sousa, también conocido como el ‘Zar de la Belleza’, opinó acerca del conflicto que hay con la renuncia de Miss USA, Noelia Vloigt, y UmaSofia Srivastava, Miss Teen USA.

Debido al revuelo que se ha generado, el asesor del presidente del Miss Universo, Raúl Rocha, lanzó un polémico mensaje en una publicación que hizo la revista People en Español en la que hablaban de las dos reinas de belleza que dieron por terminado su ciclo como ganadoras de estas franquicias.

En el titular de la noticia, el medio preguntaba qué pudo haber pasado para que ambas renunciaran y el cubano escribió: “Porque hay una mano peluda detrás de esto”.

Osmel Sousa no dio más detalles, pero a muchos les intrigó los motivos por los que dijo esto: “Echa el cuento, Osmel”, “Cuéntame, mi querido Osmel”, “Cuéntanos, Osmel Ricardo”, “¿La tía Anne?”.

¿Por qué renunciaron a sus coronas Miss USA y Miss Teen USA?

Un reportaje de New York Post sirvió para conocer algunos detalles de los posibles motivos que estarían detrás de esta situación.

Uno de los señalamientos más fuertes y que ha tomado mayor difusión es que ambas estaban sometidas a un ambiente laboral nada agradable, que les afectaba emocionalmente, según reveló una fuente al medio estadounidense.

“Noelia se despierta todos los días con hormigueo debido a los correos electrónicos de acoso: ‘No hagas esto’, ‘no hagas aquello’, ‘elimina esa publicación’, ‘quítale me gusta a esta publicación’. No puedes hablar con nadie, recuerda tu contrato, no puedes ir aquí a menos que lo confirmemos’”. Así lo comentó un informante a The Post.

Además, denuncian que Laylah Rose, presidenta de estas franquicias, se hacía pasar por las reinas en sus redes sociales, esto para un mayor control de sus contenidos.

En su carta de despedida como Miss USA, la modelo de raíces venezolanas comentó: “Me doy cuenta de que esto puede suponer una gran sorpresa para muchos. Nunca comprometas tu bienestar físico y mental. Nuestra salud es nuestra riqueza. Un millón de gracias a todos por vuestro constante e inquebrantable apoyo. Es hora de escribir el próximo capítulo. Espero que te quedes para ver qué sigue”.

Sigue leyendo:

· Conoce el hotel donde las candidatas del Miss Universo se hospedan en El Salvador

· Entrevista: Noelia Voigt, Miss USA, reacciona a quienes la acusan de querer ser Miss Venezuela

· Crisis en la pasarela: JKN Global Group, Dueña de Miss Universo, se declara en bancarrota