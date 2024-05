Patricia Corcino dice quiénes son los habitantes que ve más fuertes para la final de ‘La Casa de los Famosos 4’

Patricia Corcino, quien fue eliminada esta semana de ‘La Casa de los Famosos 4’, ha ofrecido varias entrevistas en las que ha revelado cómo fue esta experiencia en el reality show de la cadena de televisión Telemundo.

Una de las recientes conversaciones que tuvo la presentadora boricua fue con el programa ‘Hoy Día’, en el que habló de sus favoritos para que lleguen a la final de la competencia.

“Paty, ya que estás afuera y tienes una noción de lo que está pasando dentro de la casa, ¿quién tú crees ya que se va a llevar esos $200.000 dólares para su casa?”, le preguntó Chiky Bombom.

Ante la interrogante, Patricia Corcino dijo que se la pusieron difícil, sobre todo por lo rápido que cambian las cosas dentro del reality show. “De pronto un desliz puede costarte el hecho de que no ganes, de hecho de que no llegues a la final, mucha gente pensaba que yo iba a ser finalista, así que al final del día no podemos ni tan siquiera premeditar o medir porque estemos a una semanita, un poquito más de la gran final”.

Luego de esto, afirmó: “Yo sí te puedo decir a quienes yo veo como habitantes fuertes, entre ellos obviamente a Maripily, Lupillo, Romeh, yo creo que sí están muy bien posicionados en cuestión de apoyo y como la han jugado”.

Penélope Menchaca también participó en la entrevista y la felicitó por el trabajo que hizo dentro del programa de telerrealidad.

La salida de Patricia Corcino de ‘La Casa de los Famosos 4’ ocurrió el lunes de esta semana y representó otro momento clave dentro de la competencia, sobre todo ahora que el reality show está cerca del fin de su temporada.

Por ahora, el finalista confirmado es Rodrigo Romeh, quien consiguió el boleto dorado que le da el pase a la final en una prueba contra Lupillo Rivera.

En estos momentos la votación es clave, ya que es el público el que decidirá cuál de los habitantes será el ganador de los $200.000 dólares en efectivo de esta edición, caracterizada por las sorpresas y los escándalos.

