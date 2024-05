Sofía Castro confiesa que los nervios de su boda le han provocado un problema de salud

La actriz Sofía Castro se encuentra cada vez más cerca de celebrar su boda con el empresario Pablo Bernot; sin embargo, confiesa que los nervios por los preparativos por el enlace le han traído un problema de salud.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la joven ofreció una entrevista con los medios donde reveló que hace una semana sufrió un fuerte episodio de herpes, pero señaló que afortunadamente ya tiene el tratamiento adecuado para controlarlo y así seguir con los preparativos.

“Sufro de herpes desde que era bebé, entonces cuando me estreso o cuando se me bajan las defensas me da como un episodio fuerte. Gracias a Dios estoy bien, me lo tienen bastante controlado, porque el problema del herpes es que te afecta el sistema nervioso y cuando me da pues sí me impide hacer muchas cosas”, comentó Sofía.

Por otro lado, la hija de Angélica Rivera y “El Güero” Castro dijo estar muy agradecida por el hecho de que su madre la esté acompañando durante el proceso de preparación de su enlace matrimonial, asegurando que están más unidas que nunca.

“Ha sido bien bonito vivir este proceso con ella porque nos ha unido muchísimo. La verdad ella está muy contenta y disfrutando conmigo. Ha sido una gran mamá y Angélica es la que más paciencia me ha tenido”, aseguró.

Sofía Castro está orgullosa de que la comparen con Angélica Rivera

Hace unos meses, Sofía Castro compartió en redes sociales un mensaje dedicado a su madre, Angélica Rivera, con motivo de su cumpleaños y recibió decenas de comentarios en los que se destacó el gran parecido entre ambas, situación que a ella la llena de emoción y orgullo, según reportó Mezcalent.

En entrevista para “Hoy”, la joven actriz aseguró que la ex primera dama de México es una de las personas más importante de su vida y expresó su deseo de llegar a su edad igual de bien conservada.

“Como saben, mi mamá y yo siempre hemos sido muy buenas amigas y como que me da mucha nostalgia y ternura ver mis fotos de bebé con ella, y ahora vernos tan parecidas físicamente o que me digan “¡Ay, estás idéntica a tu mamá!” es muy bonito”, dijo Sofía.

Para finalizar, la hija de José Alberto “El Güero” Castro admitió que lamentablemente no pudo estar presente en el festejo de la famosa “Gaviota”, pero sí se aseguró de hacer que su día fuera especial con una llamada telefónica y un obsequio.

