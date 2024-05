Adolescente latina murió acuchillada afuera del Metro: quinceañera acusada en Queens, Nueva York

Sara Rivera, adolescente de 17 años, murió apuñalada en el cuello por una quinceañera en las afueras de una estación del Metro en Queens, según la policía de Nueva York.

La sospechosa fue arrestada, pero su nombre no ha sido divulgado debido a ser menor de edad. El crimen sucedió afuera de la parada del Metro 46th St.-Bliss St. en Sunnyside alrededor de las 9:30 p.m. del miércoles.

Fue al menos el 3er homicidio de un adolescente en calles de Nueva York en los últimos días, luego de una joven de 17 años acuchillada por una vecina quinceañera afuera de su edificio en El Bronx y un varón de 16 baleado en la cabeza el martes en SoHo, Manhattan.

La familia Rivera no tenía idea de qué pudo haber llevado al crimen del miércoles, supuestamente cometido por una compañera de clase. La víctima era estudiante de último año en Queens Technical High School, escuela secundaria ubicada a una cuadra de donde fue atacada en Queens Blvd. y 48th St. Los paramédicos la llevaron al Elmhurst Hospital Center, pero no pudieron salvarla.

La atacante dejó caer el arma homicida en el lugar y huyó, dijo la policía. Fue detenida posteriormente en la estación de Flushing-Main St. y acusada ayer de homicidio y posesión criminal de un arma. Los fiscales no han determinado si la acusarán como adulta.

“Ella no era sólo una hermana, era mi mejor amiga. Siempre estaba escuchando lo que tenía que decir. Siempre me contaba sus problemas”, dijo al Daily News un hermano de 22 años de la víctima, quien no quiso que se publicara su nombre. “En general era una buena persona”, agregó, pero también reconoció que la joven a veces tenía problemas para llevarse bien con otros adolescentes.

No está claro el motivo de la disputa. La joven soñaba con tener un salón de belleza, dijo una amiga que se congregó afuera del hogar de la familia Rivera para organizar una vigilia ayer.

Los jóvenes son protagonistas en la violencia armada de Nueva York como víctimas y victimarios, particularmente balaceras y ataques con armas blancas en calles, hogares, escuelas, el transporte público y negocios.

También esta semana dos jóvenes fueron acuchillados cerca de las 4:30 p.m. en Williamsburg, Brooklyn. En octubre un alumno de 13 años murió acuchillado por otro de 14 al salir de clases dentro de un bus MTA en Staten Island (NYC).