Anahí recibe fuertes críticas por felicitar a su exmánager; la cantante responde

Luego de que se diera a conocer que el empresario Guillermo Rosas enfrenta una batalla legal con los integrantes de RBD por el presunto desvío de recursos perteneciente al ‘Soy Rebelde Tour’, Anahí decidió felicitarlo por su cumpleaños a través de sus redes sociales, provocando el enojo y fuertes críticas de sus seguidores.

La cantante subió a sus historias de Instagram una publicación en la que afirma que no guarda rencor hacia su exmánager y que, pese a toda la polémica que lo rodea, desea que tenga una vida plena y feliz rodeado de sus seres queridos.

“En mi libro de vida no hay espacio para el rencor, guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso, el tiempo me ha hecho entenderlo y desde ahí agradecerlo todo, hasta lo no tan bonito. Un corazón libre no guarda equipaje, ¡Feliz cumpleaños, te deseos paz, amor y salud siempre!”, fue el mensaje de Anahí para Guillermo.

Ante la publicación, miles de internautas reaccionaron asegurando que los otros cuatro integrantes de RBD podrían sostener una relación distante con ella y que se sienten decepcionados por sus palabras.

Anahí responde ante la polémica

En un comunicado, Anahí mencionó que su corazón no está lleno de resentimiento y que el objetivo de la publicación no tuvo como propósito lastimar a alguien y que no es una persona que guarde rencor.

“Se han desatado numerosos comentarios, notas y especulaciones a raíz de un post que compartí recientemente. En esa publicación afirmé que en mi corazón no hay resentimientos y que creo firmemente en vivir en paz con todos. Quiero dejar en claro que lo expresé de manera personal y nunca tuve la intención de lastimar a nadie. Cuando una amistad y un cariño de tantos años se fractura así, el dolor es profundo. Mi forma de sanar es dejar ir cualquier rencor”, aseguró.

La cantante dejó claro que, como el resto de los integrantes de RBD, está interesada en que se esclarezca la situación legal.

“En cuanto a la parte profesional, estoy completamente de acuerdo y siempre lo he estado en que se siga el proceso con total transparencia como todos deseamos. Se pueden decir mil cosas, pero RBD está en mi corazón y eso nada me lo puede quitar. Mi conciencia y mi corazón están en paz absoluta. Envío amor para todos”, finalizó.

