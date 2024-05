Canelo Álvarez deja abierta las posibilidades para su pelea contra Terence Crawford

El boxeador mexicano y campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, no quiere dejar perder el tiempo y sorprendió a todos sus seguidores al revelar que estaría dispuesto a enfrentarse contra el estadounidense Terence Crawford a pocos días de haber derrotado al también mexicano Jaime Munguía en la defensa de sus cinturones de campeón en la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Estas declaraciones las realizó el Canelo Álvarez durante una entrevista ofrecida para ESPN Knock Out, donde detalló que él no tendría ningún problema de enfrentarse contra Crawford por la cantidad de dinero correcta al ser una figura de peso en el pugilismo mundial.

“No tengo problema”, dijo el Canelo al ser cuestionado por el medio de comunicación; es importante destacar que estos rumores surgieron luego que el jeque árabe Turki Al-Alshikh mostrara un profundo deseo de convencer al peleador tapatío de poder enfrentarse contra el que es considerado como el mejor libra por libra de la actualidad para buscar así uno de los enfrentamientos más atractivos del año.

“Pues la verdad (quiere) seguir ganando, seguir estando involucrado en ese tipo de peleas, peleas grandes, seguir haciendo historia, pelea por pelea. Pero sé que vienen todavía grandes cosas para mí, como cuando iba a pelear con Golovkin (le preguntaban) ‘¿después de Golovkin qué vas a hacer?’ Hay muchas cosas por hacer, pelea por pelea y las cosas se van a ir dando”, agregó el mexicano.

Para finalizar, el Canelo Álvarez sostuvo que él estaría dispuesto a pelear contra Crawford en Arabia Saudita pero por el doble de dinero que gana normalmente por cualquiera de sus peleas y esto se debe a la gran capacidad económica que se está registrando en la nación de Oriente Medio; además consideró que él no tiene la necesidad de pelear en un país tan lejano y de aceptar la oferta lo haría es por motivos monetarios.

“Sería algo diferente, sería algo diferente para mí. A los demás a lo mejor les ha gustado porque reciben más dinero allá, la verdad es que yo no tengo la necesidad, yo donde quiera que pelee me va muy bien y estoy tranquilo, pero el hecho de pelear en otros países sería algo interesante, pero la verdad es que no es algo que diga ‘sí quiero’, al final de cuentas todo es un proceso y se va a dar se va a dar”, concluyó.

