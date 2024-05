IRS recuerda a contribuyentes que el tiempo para reclamar $1,000 millones de dólares en reembolsos vence el 17 de mayo

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está haciendo un llamado al millón de personas que no presentaron sus declaraciones del año fiscal 2020 que pueden ser elegibles para un reembolso si las presentan antes de la fecha límite del 17 de mayo.

El IRS estima que más de $1,000 millones de dólares en reembolsos siguen sin reclamarse porque las personas aún no han presentado sus declaraciones de impuestos de 2020. Para consultar cuántas personas son potencialmente elegibles para estos reembolsos y el reembolso medio promedio en cada estado, ingrese aquí.

La agencia dice que no hay penalización por no presentar la solicitud si corresponde un reembolso. Sin embargo, una declaración que reclama un reembolso debe presentarse dentro de los tres años posteriores a su fecha de vencimiento para que se permita el reembolso.

Después de la expiración del período de tres años, el estatuto de reembolso generalmente impide la emisión de un cheque de reembolso y la aplicación de cualquier crédito, incluidos los pagos en exceso de impuestos estimados o montos de retención, a otros años tributarios que están pagados de menos.

Para las declaraciones de impuestos de 2020, las personas tienen un poco más de tiempo de lo habitual para presentar su reclamo de reembolso. Por lo general, la fecha límite de presentación para reclamar reembolsos antiguos cae alrededor de la fecha límite de impuestos del 15 de abril.

Sin embargo, la fecha límite de presentación de 2020 se retrasó hasta el 17 de mayo debido a Covid-19, lo que hace que la fecha límite de tres años para las declaraciones no presentadas de 2020 sea el 17 de mayo. 2024. El IRS emitió el Aviso 2023-21 el 27 de febrero de 2023, brindando orientación legal sobre las reclamaciones requeridas antes de la fecha límite pospuesta.

Muchas personas que no presentaron la solicitud pueden ser elegibles para recibir más

Al no presentar una declaración de impuestos, las personas pueden perder algo más que el reembolso de los impuestos retenidos o pagados durante 2020. La estimación no incluye los créditos que los no declarantes pueden ser elegibles para recibir. Los créditos incluyen el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), el Crédito de Recuperación de Reembolso u otros créditos que puedan ser aplicables.

Muchos trabajadores de ingresos bajos y moderados pueden ser elegibles para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). Para 2020, el EITC valía hasta $6,660 para los contribuyentes con hijos calificados. El EITC ayuda a personas y familias cuyos ingresos están por debajo de ciertos umbrales.

El IRS ha recordado previamente a quienes puedan tener derecho al Crédito de reembolso de recuperación de la era Covid en 2020 que se está acabando el tiempo para presentar una declaración de impuestos y reclamar su dinero. El Crédito de Reembolso de Recuperación es un crédito reembolsable para personas que no recibieron uno o más Pagos de Impacto Económico, también conocidos como pagos de estímulo, distribuidos en 2020 y 2021.

El IRS también asegura a los contribuyentes que no habrá multas por reclamar un reembolso por una declaración de impuestos presentada tarde. Se recomienda el depósito directo como la forma más rápida y sencilla de recibir un reembolso de impuestos.

