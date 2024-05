Lupita Jones acerca de Cinthya de La Vega: ‘Tantos años planeando cómo vengarse y que le durara tan poquito’

Lupita Jones, ex reina de belleza, fue entrevistada por ‘El Gordo y la Flaca’ luego del despido de Cynthia de La Vega como directora de Miss Universo México.

La ex reina de belleza dijo que esto era algo predecible, pues la forma en como designaron a su reemplazo en la organización no fue la mejor.

“Siento compasión por ella porque imagínate, tantos años estar planeando cómo vengarse y que le durara tan poquito el gusto”, dijo.

Después, comentó: “Se los dije, lo que mal empieza, mal acaba y la verdad es que desde que me quitaron a mi la franquicia de Miss Universo, lo hicieron con muy mala leche y todo lo que surgió de eso fue en ese mismo tenor”.

En este sentido, explicó que no les interesó buscar a una persona capaz para cumplir ese rol.

Para Lupita Jones, lo que ha ocurrido le da algo de paz, ya que Cynthia de La Vega, asegura, solo intentó vengarse de ella. “No era una persona capacitada para desempeñarse en este puesto”, comentó.

La posibilidad de que regrese a su puesto no es algo que vea la exdirectora de la franquicia, pues explicó que hay varias cosas del certamen Miss Universo que ahora no la convencen.

“Definitivamente, mi visión y mis valores con respecto a lo que debe ser un concurso de belleza femenino no lo comparto con lo que está haciendo ahora Miss Universo, mientras esas reglas sigan y la forma en como se está manejando el evento, yo no puedo regresar, yo no veo nada del mensaje del empoderamiento femenino ahí”, afirmó.

También le consultaron sobre la publicación que hizo cuando destituyeron a Cynthia de La Vega y dijo: “Yo nada más dije ‘sonríe y bonito inicio de semana’. Esa foto a mi me gusta mucho porque justamente me pescaron en una carcajada y son pocas las fotos que tengo así y pues coincidió, como anillo al dedo, ni modo”.

Raúl de Molina reaccionó a estas declaraciones y consideró que se trata de más problemas para la organización mexicana y además reconoció el trabajo que hizo con las reinas del país.

