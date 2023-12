Desentierran comentarios despectivos de Lupita Jones contra Miss Grand Internacional, su nuevo lugar de trabajo

Lupita Jones ha vuelto al centro de la polémica tras su reciente nombramiento al frente del certamen Miss Grand Internacional (MGI). Y es que lo que supondría que sería un anuncio que pondría a la ex Miss Universo en boca de todos, de manera positiva, se convirtió en el escenario perfecto para “desenmascarar” a la también empresaria.

Todo surgió a raíz del anuncio que Jones brindó a través de su cuenta oficial de Instagram. En el mensaje, en donde se puede ver a la mexicana en pijama y dentro de su hogar, mencionó la alegría y entusiasmo que le daba el unirse a la organización de Miss Grand Internacional.

Muy contenta y agradecida por la confianza que nos dan a esta organización de Mexicana Universal para ser sus directores en México, traemos ya mil ideas de cómo promover por todo lo alto, con respeto y calidad a este concurso” Lupita Jones – Ex Miss Universo

De igual manera, la ex reina de belleza no dudó en comentar que se encontraba estudiando los nuevos lineamientos del concurso para comenzar a trabajar. Sin embargo, y a pesar del entusiasmo mostrado por Lupita Jones por su nuevo trabajo tras su despido de la dirección de Miss Universo México, la mexicana no se salvó de un gran número de críticas en donde se señaló el despreció que tuvo con MGI en años anteriores.

¿Qué dijo Jones de MGI años antes?

Luego del anuncio de Jones, las redes sociales se inundaron con diversos clips de video en donde se ve y escucha a la mexicana “despreciar” a MGI. En un video en particular, viralizado en TikTok, la empresaria se encuentra en un live en donde interactúa con sus fanáticos. Uno de ellos le pregunta a Lupita si consideraría a Miss Grand Internacional, a lo que la ex directora menciona:

¿Ustedes creen que yo voy a querer tomar esta cosa?” Lupita Jones – Empresaria

Tras la revelación de estos viejos videos, la misma Jones respondió a la diversidad de críticas en donde, incluso, se le tachó de hipócrita. A través de diversos mensajes, la mexicana comenzó llamando “intrigosos” a los usuarios que la atacaron: “Dejen de estar de intrigosos por favor, sí hablaba mal de lo que se hacía aquí en México, pero Miss Grand para nada es un concurso de tres pesos”

Aunado a lo anterior, la primera Miss Universo mexicana, mencionó que su anterior crítica a MGI se debió a que años atrás, la organización no buscaba promover la paz ni el fin de la guerra. De igual forma, recalcó que sus comentarios estaban dirigidos a lo que se hacía en México, en donde se las jóvenes eran embaucadas además de ser explotadas. Por lo anterior, Lupita Jones no dudó en reafirmar sus críticas debido a los “errores” del pasado de MGI.

Cabe recordar que la empresa de Lupita Jones, Mexicana Universal, continúa preparando jóvenes para los certámenes de Miss Internacional, Miss Charm, Reina Hispanoamericana y Miss Orb International, además de la nueva Miss Grand Internacional.

Continua leyendo

¿Cynthia de la Vega habría ocasionado la despedida de Lupita Jones de Miss Universo?

Reportan robo de un vestido de $1 millón de pesos a la mexicana Melissa Flores en Miss Universo 2023

¿Por qué Ximena Navarrete no quiso dirigir Miss Universo en México?